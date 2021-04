"El partido contra el Alavés es vital"

Javi Gracia, entrenador del Valencia CF, ha calificado de "vital" el partido de este sábado entre su equipo y el Alavés, rival que ha conseguido salir de la zona de descenso encadenando dos victorias y acercarse a cinco puntos de los blanquinegros. Gracia dejó noticias positivas en cuanto al estado físico de Carlos Soler, disponible para esta jornada tras superar las molestias musculares en el aductor, y de Jasper Cillessen, aunque todo parece indicar que el regreso del portero se pospondrá al partido frente al Barcelona de la próxima semana.

Esta es la rueda de prensa íntegra ofrecida por Javi Gracia en la previa del Valencia-Alavés (Mestalla, sábado 18:30 horas).



¿Cómo se encuentra Carlos Soler?

Carlos estaba en situación delicada en el día del partido, pero posteriormente ha entrenado poco a poco y hoy lo ha hecho con el equipo, creemos que estará disponible para mañana

¿Qué valoración hace sobre los comentarios de que los tres refuerzos de invierno apenas juegan por discrepancias suyas con la gestión deportiva?

Para mí no hay ningún tipo de distinción entre jugadores que empezaron y los que se unieron después. Para mí todos son iguales y trato de elegir entre lo que creo que es mejor

¿Qué aspectos se deben trabajar para tratar de regalar menos goles en defensa?

Todo lo que pasa lo analizamos y tratamos de buscar el porqué, de encontrar soluciones para que en el futuro no vuelva a pasar

¿Por qué alineó a Guillem Molina y no a Christian Oliva?

Guillem no fue el culpable de la derrota. Estuvo a un nivel muy correcto. Creímos que era la mejor opción porque Cristiano (Piccini) está en un proceso de mejora constante, nos alegramos mucho, pero existen limitaciones para que pueda ayudar más allá de una cantidad de minutos. Por eso no manejé la opción de iniciar el partido con Piccini. Guillem creímos que era la mejor opción para mover menos jugadores de sitio, para mañana trataremos de elegir otra vez al mejor once

¿Maxi tendrá más castigo aparte de los dos partidos de sanción?

Ya está con el castigo de la federación. Se lo han quitado, es uno más y está disponible para el partido de mañana

¿Cómo se encuentra en lo personal, se ha erosionado en demasía su figura esta temporada?

No sé realmente lo que se desgasta o no mi figura. No soy capaz de valorar eso, cada uno como entrenador vive unos momentos determinados en cada club, mejores o peores. Como profesional, uno trata de hacerlo lo mejor posible, lo importante es lograr estar lo más arriba posible y para eso trabajamos, nada más.

¿Ha pensado en tirar la toalla y que venga un técnico que saque más rendimiento, que logre, por ejemplo, que el equipo esté el octavo en vez del decimocuarto?

Entre el decimocuarto y el octavo hay cuatro puntos. La diferencia no es tan grande, yo sigo convencido para trabajar y preparar lo mejor posible cada partido. No he tenido momentos de desfallecimiento, sigo muy convencido en el trabajo, y sí veo mejoras en el equipo, trato de que cada vez sean más y tengamos más opciones de jugar mejor y sumar más puntos. La dificultad existe, claro, los partidos de lejos de casa nos están lastrando, no estamos a nuestro nivel ni hemos logrado buenos resultados. Quiero destacar la fortaleza del equipo en casa, donde lo hemos hecho mejor, vamos a unas semanas de tres partidos consecutivos en casa y con ese ánimo y optimismo afronto el futuro.

¿Cillessen ya está preparado o necesita una semana más de adaptación tras la lesión?

En el momento en el que consideremos que puede estar disponible entrará con todas las consecuencias y las mismas opciones de disputar el puesto en el once. No sé si directo al once o no... Cada vez va mejor, completando entrenamientos con el resto de sus compañeros. Entre hoy y mañana tomaremos la decisión, veremos si lo que lleva entrenando con el grupo hasta ahora nos da garantías o se espera una semana más. En una semana más, por el poco trabajo hasta ahora, creo que ya estaría en plenitud.

Números lamentables fuera de casa y declaraciones en las que parecía señalar a los jugadores.

Son opiniones, tú eres el periodista y yo el entrenador. Yo respeto tu pregunta, y la contesto, y tú debes respetar, te guste más o menos, las decisiones mías como entrenador. Los onces que hago creo que es la mejor opción, nuestros partidos de fuera de casa no hemos estado a buen nivel en la mayoría de ellos. Y ello se traduce en malos resultados. Mi objetivo es seguir trabajando lo mejor posible y para intentar mejorar el comportamiento del equipo, que ha ido mejor en casa. No trato de señalar a nadie, yo soy el máximo responsable, pero tendré que decir cómo han sido los goles, si han sido a balón parado o no hemos estado bien situados, tendré que analizar los porqués cuando me los preguntéis... si queréis destacarlo como un señalamiento a los jugadores, pues lo hacéis... pero si no digo nada tampoco contesto a vuestras preguntas.

¿Qué ha aportado Javi Calleja al Alavés?

Lo conozco personalmente, jugamos juntos, tengo gran aprecio por él y por Quique Álvarez, uno de sus asistentes. Hay un cambio y se pueden dar ese tipo de reacciones, además, algún jugador que estaba fuera ha entrado dando vitalidad, han logrado dos buenas victorias, han salido del descenso. Javi le ha dado cosas que ya tenía el equipo con Abelardo, que ya hizo un gran trabajo en Vitoria, pero en esta ocasión no se daban resultados. Las alineaciones no son muy diferentes, el estilo en formación 4-4-2 no lo veo tan diferente, pero la inyección de algo nuevo y su visión particular, acompañado de resultados, son cosas que les ha dado más fe, ilusión. Nos vamos a encontrar un rival muy exigente por esa motivación.

¿Con vistas a la próxima temporada hay base en la plantilla para aspirar a Europa con algunos refuerzos?

La base que tenemos en estos momentos es muy buena, todo dependerá de la fortaleza que pueda tener la plantilla la temporada que viene, pero todo lo del año que viene pasa porque en el partido de mañana consigamos una victoria, al menos, así yo lo pienso.

¿Diría que es una final el partido contra el Alavés?

Las percepciones son libres, lo que es cierto es que yo lo considero un partido vital... El apellido ponle lo que quieras, con esa mentalidad lo vamos a afrontar cuerpo técnico y los jugadores.

Estilo del Alavés

La mayor parte de minutos juega con un 4-4-2, con Joselu y Lucas en ataque. Una pareja de delanteros que aportan muchísimo por la capacidad de remate y gol de Joselu y por la ruptura y último pase de Lucas. Ellos hacen que todo el trabajo del equipo brille. Es un bloque organizado en dos líneas de cuatro, con un doble pivote consistente, con oficio y experiencia, formado por Pina y Battaglia, que dan solidez. Los centrales tienen altura, por encima de 1.90, con lo cual ganan muchas opciones a balón parado. En el juego aéreo son poderosos, así que tendremos que estar muy atentos y aprovechar nuestras virtudes en ataque.

Una de las peores series de resultados en 35 años

A cada entrenador le toca un momento en cada club, los hay mejores y peores. Yo trato de, en un momento delicado como el que vivimos, hacerlo lo mejor posible.