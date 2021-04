José Luis Gayà fue el protagonista del partido frente al Alavés gracias al tanto anotado en la recta final del partido, pero también por evitar el gol de Pere Pons. El capitán del Valencia CF fue el encargado de hablar al término del encuentro:

¿Sirve este punto? ¿Se da por bueno?

Al principio del partido no nos servía, lógico, nosotros teníamos la necesidad de ganar porque hoy era un paso definitivo y podíamos adelantar tres puestos, teníamos otra oportunidad muy buena para dejar de mirar abajo y mirar un poquito más a los puestos de arriba, lo hemos trabajado pero el rival con muy poco siempre nos hace hace gol y se nos ha puesto por delante, luego hemos podido rascar un punto, pero está claro que no es lo que queríamos.

¿Qué le falta al equipo?

Pues la verdad es que le faltan muchas cosas, es la realidad, no estamos consiguiendo ganar dos partidos seguidos, nos cuesta ponernos por delante, nos falta mucho, estamos muy lejos del nivel que queríamos mostrar esta temporada, somos conscientes de ello, tahora sabemos que los partidos que quedan van a ser muy muy duros, nos tenemos que mentalizar de ello porque todos los equipos están apretando mucho y se están jugando todos muchísimo. El Alavés estaba bastante muerto y ahora con la llegada de Calleja le ha dado otro aire, hay que dar el 200% si queremos ganar y si no lo hacemos es imposible. Si a los equipos con más calidad y talento ya les cuesta ganar, pues a nosotros imagínate, nos cuesta muchísimo más. Tal y como estaba el partido por lo menos no hemos perdido, te lo digo así de claro porque una derrota hoy hubiera sido muy crítica, estamos es una situación muy mala, pero hay que seguir y estar más unidos que nunca y no podemos bajar nada porque si no vamos a sufrir.

¿Hacéis cábalas con los puestos de descenso?

No queremos mirar hacia bajo porque hemos tenido muchas oportunidades de ganar fuera, menos mal que estamos ganando más partidos en casa, porque si no estaríamos en descenso, esa es la realidad. Nuestro deber es mejorar fuera de casa, no hemos sido capaces de ganar dos partidos seguidos durante toda la temporada y ahora es el momento de juntarnos más que nunca, tenemos que ayudarnos y ser positivos, al final de la temporada ya podremos hablar de otras cosas, pero ahora necesitamos estar unidos, estar juntos, necesitamos a la gente, es triste decirlo, pero los necesitamos porque no nos están saliendo las cosas y ojalá estén con nosotros de aquí al final porque los necesitamos.