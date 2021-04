¿Piensa dimitir? Javi Gracia responde

Javi Gracia no ha terminado de encontrar soluciones para salir definitivamente de los puestos de peligro en toda LaLiga. El técnico ejecuta decisiones que cada vez entiende menos gente. Esta es la rueda de prensa tras el Valencia - Alavés:

Calificaba el partido de vital, pero hasta el tiro de Gayà, cero tiros a puerta.

En cuanto a tiros a portería los datos son como tú dices, pero el equipo no ha entrado mal en el partido con situaciones de balón parado, varios córners, no ha sido un partido de muchas ocasiones claras, en la segunda parte sí que hemos tenido la más clara, además del gol anulado, la del pase por delante de Guedes entre tantos jugadores que parece increíble que nadie pudiera rematar. Y cuando el partido estaba con intercambio de golpes, estaba más abierto, hemos recibido ese gol en una segunda jugada que a mi modo de ver me parecía injusto perder. El equipo después ha mostrado carácter para conseguir un empate que nos sabe a poco, pero que tal y como estaba el partido el hacer ese gol nos permite sumar ese punto.

Celebrar un empate en Mestalla... ¿Por qué siempre juega a remolque el equipo?

Yo no celebro por supuesto ningún empate, lo que trato es de explicar la situación, tal y como esta el partido encajando al final siempre es mejor sumar que no hacerlo, éramos conscientes de la importancia de los tres puntos. En los partidos de casa salvo hoy y el empate ante la Real hemos conseguido ser más fuertes, con victorias consecutivas... yo creo que ofrecemos la mejor cara que podemos. Trabajamos mucho, intentamos competir bien, somos concientes de la importancia de los puntos en juego y a la hora de competir nos está costando encontrar partidos redondos y que llevemos la iniciativa clara o que hagamos un número de ocasiones claras como el del Granada que lo iniciamos bien. Lo estamos intentado, lo hemos intentado y lo vamos a seguir intentando.

Guedes sigue funcionando bien. Lo ha metido en la izquierda, pero en la derecha ha perdido protagonismo. ¿Por qué lo ha cambiado?

Está teniendo muy buenas actuaciones y ahora mismo es el jugador que más equilibrio aporta, también tenemos a Kevin que venía de hacer gol y nos aporta gol, pero en ese juego también vemos ciertas carencias de presencia en el área en ciertos momentos y para eso tenemos a Maxi que al final hoy ha aparecido en el gol de Gayà con centro de Gonçalo, tratamos de elegir siempre la mejor opción sabiendo que al hacerle jugar en esa posición puedes sacrificar algo en alguno de ellos, pero nos aporta para el equipo buscando el equilibrio. Hoy hemos optado por Cheryshev, creía que teníamos mejores refuerzos en la izquierda y eso nos obligada a desplazar a Gonçalo a la derecha pero con la libertad de moverse, no era una posición tan fija como para que el jugador se viera condicionado.

¿Por qué solo ha hecho dos cambios?

En todos los partidos trato de tomar las decisiones que el equipo necesita, hemos encajado un gol al final, he valorado la opción de hacer un cambio en los 3-4 últimos minutos, pero he creído oportuno seguir con los que ya estaban. No he hecho más cambios porque los que estaban estaban trabajando bien.

¿Le puede decir al valencianismo que esté tranquilo porque se va a salvar?

Digo lo mismo que dije en su momento, no cambio mi opinión, con lo que tenemos nos tiene que dar y seguimos trabajando en ello.

El Alavés ha resurgido con el cambio de entrenador ¿No cree que la solución del Valencia es un cambio de entrenador también? ¿Piensa dimitir?

Ya he contestado muchas veces a esa pregunta, estoy para trabajar, para hacerlo lo mejor posible y lo voy a seguir haciendo.