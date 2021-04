La semana grande de Jasper Cillessen

Jasper Cillessen entra en una semana especial marcada en rojo en su calendario desde hace tiempo. La visita a Mestalla de su ex equipo, el FC Barcelona, va a coincidir con la recuperación del esguince de rodilla que le ha mantenido apartado de los terrenos de juego durante un mes. El portero del Valencia CF tiene muchas esperanzas depositadas en el partido del domingo por el componente emocional del rival (todavía tiene muchos compañeros azulgrana), por el atractivo y la importancia del partido y sobre todo porque lo que pase en Mestalla puede marcar su final de temporada a nivel club con el Valencia y a nivel selección con la Eurocopa en el horizonte. El holandés está como loco por volver a la portería. Sabe que es la semana perfecta, pero la última palabra es de Javi Gracia.

Cillessen se lesionó el pasado 24 de marzo en el calentamiento del Turquía-Holanda que suponía su vuelta a la selección medio año después. El holandés sufrió un esguince de rodilla (la misma lesión que Thierry Correia) que le ha mantenido apartado de la competición un mes como estaba previsto. Jasper estaba dispuesto a volver a la lista contra el Alavés, sin embargo Gracia lo frenó. El navarro quiere que vuelva a la competición cuando de verdad esté preparado para ser titular y esa semana ha llegado como anunció el propio entrenador. «En el momento en el que consideremos que puede estar disponible entrará con todas las consecuencias y las mismas opciones de disputar el puesto en el once. No sé si directo al once o no... Cada vez va mejor, completando entrenamientos con el resto de sus compañeros. En una semana más, por el poco trabajo hasta ahora, creo que ya estará en plenitud», confirmó.

El precedente: directo al once

Cillessen volverá a la lista contra el Barcelona si no se produce ninguna recaída durante la semana de entrenamientos en Paterna. La duda ahora es si Javi Gracia lo devolverá directamente a la portería en el once titular o el holandés tendrá que esperar su oportunidad desde el banquillo. Hay un precedente esta temporada en febrero. Cillessen regresó de su lesión de cuatro meses y fue titular inmediatamente tras recibir el alta competitiva. No hubo transición.

El contexto no es igual

El escenario esta vez es diferente. Jaume Domènech no está generando dudas como entonces. El de Almenara atraviesa un buen momento de forma bajo palos y ha firmado buenas actuaciones en sus últimos partidos de LaLiga contra Betis, Real Sociedad, Alavés e incluso Osasuna a pesar de encajar tres goles en El Sadar.

El factor de la eurocopa

Jasper tiene una motivación extra más allá de ayudar al Valencia a salvar la categoría. El portero necesita el final de LaLiga en clave Eurocopa. El holandés acumula medio año sin defender la portería de su selección y se está jugando el puesto. Cillessen espera tener protagonismo en las últimas cinco jornadas del campeonato (contra Barcelona, Valladolid, Sevilla, Eibar y Huesca) y de esta forma llegar con más opciones a su país. El seleccionador holandés Frank de Boer lo espera y Gracia, más allá de las necesidades deportivas, puede tenerlo en cuenta.