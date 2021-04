Estos son los planes del Valencia para fichar

Hay clubes que se ven obligados a apretarse el cinturón y otros optan por intentar montar una competición a su antojo que les pague mucho dinero por no tener la obligación de cumplir objetivos deportivos, es decir cobrar mucho dinero pase lo que pase, para luego decirle al mundo que todo lo hacen para salvar la industria del fútbol. Sea como sea, es evidente que el mercado del fútbol se va a resentir este verano porque sigue coleando la crisis del coronavirus, y en lo que al Valencia CF se refiere, la tormenta es perfecta, porque se le añade la gestión Meriton.

Conclusión, que todos los clubes quieren vender y así es complicado, porque para que uno venda es necesario que alguien quiera comprar. Y el Valencia CF está en el pelotón de los vendedores. Como la temporada pasada, pero menos. Digamos que el gran golpe en ese sentido se hizo el verano pasado cuando el club de Mestalla se deshizo de jugadores como Parejo, Coquelin, Ferran Torres, Rodrigo o Kondogbia.



VENTAS SÍ, DESBANDADA NO

Desde el club se mantiene que este verano sigue siendo indispensable vender futbolistas para ajustar las cuentas pero con una diferencia: no habrá desbandada. Otra cosa es saber exactamente qué futbolistas van a ser traspasados. Es harina de otro costal porque al final se vende lo que tiene comprador, es básicamente la ley de la oferta y la demanda. De momento la certeza es que la previsión, o mejor dicho, la orden, es no generar deuda. Bajo ese parámetro se produjo la 'desbandada' del verano pasado. No está prevista desbandada pero es cierto que el futuro económico para los clubes sigue siendo incierto. En este sentido, hay que tener en cuenta que en lo financiero, Meriton se distingue por mantener una postura conservadora cuando el contexto genera dudas. Por ello, más que poner nombre y apellidos a los futbolistas que están en venta o que el club ha puesto en el mercado, lo que hay es una cantidad de gastos que supera a la de ingresos. Y en el fútbol la única manera de solucionar eso es vender jugadores. Y eso va a hacer el Valencia CF.

En las cuentas oficiales del club la diferencia entre ingresos y gastos es de 31 millones de euros y por lo tanto hay que hacer caja por esa cantidad. Ojo, no significa que hay que vender jugadores por valor de 31 millones de euros, puede que sea por más, porque de lo que se trata es de descontar la cantidad que queda entre la cantidad por la que se vende a un futbolista de lo que falte de amortización por ese futbolista. Esto hace que sea mejor vender a unos futbolistas que a otros. Si por ejemplo por Maxi Gómez faltan 20 millones por amortizar, si el traspaso fuese de 30, en caja en el Valencia CF entran 10 y por lo tanto faltarían 21 millones hasta los 31. Si es un canterano, como Soler o Gayà, entraría todo en caja porque al no haber pagado un trapaso por ellos no hay amortización.

EL GRAN ERROR DEL PASADO

A partir de ahí, la lección de la temporada se ha aprendido. No fichar a nadie y vender a todos cuanto se pudo vender fue un error de bulto. Por ello el Valencia CF transmite que el plan es ajustar pero también fichar. Dos o tres fichajes que en lo económico no serán del nivel de incorporaciones de otras temporadas como Maxi Gómez, Cillessen o Guedes, pero se fichará.



VENDER A GUEDES

Y lógicamente uno de los futbolistas que puede salir en este mercado de verano es el portugués Gonçalo Guedes que está siendo el mejor del equipo y con mucha diferencia en este tramo final del campeonato. Desde el Reino Unido se ha hablado del interés del Wolverhampton de Nuno en su fichaje, una opción que el Valencia contemplaría ya que podría meter en la operación a Rafa Mir, delantero del Huesca, que pertenece al equpo inglés y gusta mucho en el conjunto de Mestalla. En Cuanto a Guedes, resulta curioso que el buen papel que está haciendo en las últimas jornadas ha hecho que cambie la visión que el aficionado tiene sobre su futuro. Según una encuesta realizada en www.superdeporte.es un 49% de votantes no está dispuesto a vender este verano al portugués. El resto, el 51%, se divide entre aquellos que sí lo traspasarían este verano pero en una horquilla de cantidades que tiene matices jugosos. El 25% lo vendería por 35 millones o más, el 11% por 30/35 millones, el 8% por 20/25, y el 7% por 25/30 millones. Guedes no se regala.