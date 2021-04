Botubot anima a los valencianistas a protestar contra Meriton

Manolo Botubot, jugador gaditano del Valencia CF entre 1976 y 1984, hace un llamamiento público para que la afición valencianista manifieste su malestar contra Peter Lim el próximo 8 de mayo en la marcha protesta que han organizado Libertad VCF y Curva Nord.

"Hola, soy Manolo Botubot y me dirijo a todos los valencianos en general. Creo que es el momento de estar todos unidos y luchar por nuestro Valencia CF. Me gustaría hacer un llamamiento a todos los valencianos, para todo aquel que tiene ese sentimiento valencianista, pero que vosotros lo regaláis y lo lleváis muy profundamente. A mí me lo habéis demostrado.

"Os invito, me encantaría estar con vosotros en estos momentos tan importantes, pero por el tema de la Covid-19 no puedo. Me gustaría estar, ayudar a ser una masa social grande, porque los valencianistas sois grandes de nacimiento... todos unidos podemos hacer algo muy importante, os animo. Me encantaría estar delante de todos abriendo el camino para que lleguemos a un final feliz. Muchísimas gracias, y un abrazo muy grande para todos", indica el lateral zurdo que conquistó con el Valencia tres títulos: Copa 1979, Recopa de Europa 1980 y Supercopa de Europa 1980.

La manifestación contra la gestión de Meriton al frente del Valencia, organizada por Libertad VCF y CN10 y con la colaboración de y participación de más plataformas de oposición a Lim, partirá el sábado 8 de mayo a las 18:30 de la Plaça de Saragossa. A través de la Avinguda d'Aragó se desplazará hasta el monumento a la afición y las puertas de Tribuna en el estadio de Mestalla.