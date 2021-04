El juez propone cerrar el caso sin contactar con Diakhaby

El informe del instructor, Juan Antonio Landaberea Unzueta, señala que «para desvirtuar la presunción de inocencia resulta precisa la certeza de los hechos obtenida de la libre apreciación de las pruebas, certeza que en este caso es inexistente», por lo que se rechazan tanto las pruebas documentales como testificales aportadas por el Valencia. En el expediente se recoge que «ninguno de los numerosos archivos audiovisuales sirven para discernir un presunto insulto racista», al igual que los informes aportados por la LaLiga concluyen «en los mismos términos de negación de la prueba del insulto».



Se hace referencia a un segundo informe de la empresa Apherton Grupo Investigación que revela que «el análisis comportamental del jugador expedientado no mira ni se refiere directamente al jugador número 12 del Valencia, no apreciándose direccionalidad en lo mencionado hacia dicho jugador». Sobre las pruebas presentadas por el Valencia, se concluye que « no existe ningún testimonio directo ni indirecto del posible insulto» y que «todas las pruebas periciales practicadas concluyen unánimemente» que no existió. Según establece el Código Disciplinario de la RFEF, se ha dado un plazo de diez días hábiles para formular alegaciones. El Valencia no tardó en responder a través de un comunicado oficial

Este es el comunicado del Valencia CF:



Tras la propuesta de sobreseimiento trasladada al Comité de Competición de la RFEF, el Valencia CF desea manifestar:

1. El Club reitera su apoyo a Mouctar Diakhaby y cree totalmente en su versión.

2. Lamentamos esta propuesta y esperamos que el Comité de Competición consiga aclarar lo sucedido.

3. La ausencia de pruebas no significa que no se produjese, tal como menciona en el propio escrito de su propuesta el señor juez instructor, y sobre todo, no es la manera de afrontar el problema del racismo en el fútbol.

4. Es precisamente por ello que es necesario cambiar la normativa. El Valencia CF sigue en su lucha por impulsar la creación de nuevos protocolos que contribuyan a eliminar este tipo de comportamientos de nuestro fútbol y que protejan a las víctimas del racismo en cualquiera de sus formas.

Según ha podido saber SUPER, ni el juez instructor ni nadie desde la Federación han contactado con Diakhaby, o le citaron a declarar, ni a ningún jugador del Valencia para investigar el posible caso de racismo.