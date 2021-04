Comunicado del Valencia CF sobre Diakhaby

El Valencia CF no ha tardado en contestar de manera oficial a la petición de sobreseimiento por parte del juez instructor del 'caso Cala' por que "desvirtuar la presunción de inocencia es precisa la certeza de los hechos obtenida de la libre apreciación de las pruebas, certeza que en este caso no existe".

Tras la propuesta de sobreseimiento trasladada al Comité de Competición de la RFEF, el Valencia CF desea manifestar:

1. El Club reitera su apoyo a Mouctar Diakhaby y cree totalmente en su versión.

2. Lamentamos esta propuesta y esperamos que el Comité de Competición consiga aclarar lo sucedido.

3. La ausencia de pruebas no significa que no se produjese, tal como menciona en el propio escrito de su propuesta el señor juez instructor, y sobre todo, no es la manera de afrontar el problema del racismo en el fútbol.

4. Es precisamente por ello que es necesario cambiar la normativa. El Valencia CF sigue en su lucha por impulsar la creación de nuevos protocolos que contribuyan a eliminar este tipo de comportamientos de nuestro fútbol y que protejan a las víctimas del racismo en cualquiera de sus formas.