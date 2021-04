¿Se está despidiendo Kang In de un viejo amigo del Valencia CF?

¿Se está despidiendo Kang In de un viejo amigo del Valencia CF? SD

Kang In no seguirá en el Valencia CF. De hecho, su marcha del club es cuestión de tiempo, quizás de meses. El doble plan deportivo y comercial que tenía el Valencia CF con el coreano, canterano de oro de la disciplina, ha sido un total fracaso y ahora no queda otra que visto el bloqueado proceso de renovación (acaba en 2022) del jugador, buscarle una salida.