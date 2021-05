Gracia sobre el casting de sustitutos: "Nadie me dice nada porque no pregunto nada"

El técnico del Valencia CF Javi Gracia ha comparecido este sábado en sala de prensa en la previa del partido de LaLiga del domingo contra el FC Barcelona correspondiente a la jornada 34 que se disputará en Mestalla (21:00). El navarro ha repasado los temas de actualidad del club:

El equipo está a seis puntos del descenso. ¿Es una renta peligrosa o suficiente?

Lo que debemos de hacer es estar concentrados en lo nuestro, en saber de la importancia de cada partido y cada punto que hay en juego, no sabemos lo que vamos a ser capaces de sumar, ni lo que van a sumar el resto del equipos y lo que tenemos que hacer es afrontar cada partido sabedores de la importancia de cada punto y así lo vamos a hacer, vamos a intentar sumar muchos puntos para quedar lo más arriba posible.

La temporada está siendo muy difícil. ¿Qué argumentos tiene para el aficionado para que mañana tenga la ilusión de ver el partido?

Está siendo una temporada muy exigente, complicada para todos, entiendo que el aficionado del Valencia es aficionado del Valencia en cualquier situación como ya ha demostrado a lo largo de la historia, es un aficionado muy fiel. Nosotros tenemos la experiencia esta temporada de haber sido capaces de competir bien contra el Barça, fuimos capaces de puntuar haciendo un gran partido. El Barça viene de una derrota, pero es un equipo claramente al alza con muchos puntos conseguidos que le ha metido de lleno en la lucha por el título. Sabemos de la dificultad que tiene pero nuestras ilusiones son máximas y trataremos de volver a competir como en la primera vuelta.

Desde hace varias semanas salen informaciones con nombres de entrenadores y usted ha dicho que quiere cumplir su contrato. ¿Anil Murthy le ha dicho que esté tranquilo?

Nadie me dice nada porque no pregunto nada. Mi tranquilidad o intranquilidad pasa más por la situación del equipo y la necesidad de conseguir puntos y jugar bien los partidos que nos quedan y ahí estamos enfocados. Queda poco tiempo, es cierto, quedan tres semanas de competición, pero lo importante pasa por el partido de mañana, el de Valladolid. Ahí está mi preocupación. Lo que pueda psar en el futuro, entiendo el momento y entiendo todo tipo de comentarios, pero lo que mejor puedo hacer es estar centrado en mi trabajo y sumar el mayor número de puntos posibles.

¿Crees que alguien de club debería frenar la corriente de quién es el nuevo entrenador del Valencia?

Cada uno pone su foco en lo que considera que es lo oportuno y lo importante, yo no dirijo los focos de los demás, vosotros hacéis vuestro trabajo, el club el suyo y yo mi trabajo es intentar no desenforcarme de cada partido y no quitar ni una pizca de interés y responsabilidad en el siguiente partido porque la situación es necesidad, de que tenemos que sumar puntos porque cada vez hay menos jornadas y esa es mi realidad, luego lo que pueda venir por parte de algún sector del club o del periodismo son diferentes focos y cada uno lo dirige a lo que cree que es oportuno.

¿Hasta qué punto es mejor darle descanso a los jugadores?

Cuando hemos tenido tres partidos entre semana ahí lo que es el descanso habitual no lo hemos tenido y hemos entrenado todos los días y ahí valoras la carga necesaria y el trabaio técnico-táctico. En semanas más largas hemos tenido ese día de descanso y tenemos más tiempo para trabajar, creo que lo hemos aprovechado bien. Es importante ajustar cargas, hay muchos lesionados esta temporada y hoy te puedo decir que hemos entrenado con la totalidad de la plantilla y en este momento poder hacerlo es muy positivo en el que cuenta el factor suerte, pero también el buen trabajo de los servicios médicos y técnico que ayuda a que los jugadores estén en plenitud.

¿Puede jugar Cillessen?

Está disponible. Está entrenando desde hace tiempo con el equipo, pensamos que la semana pasada era prematuro meterle en la convocatoria porque había entrenado tiempo, pero igual en una opinión personal era mejor aguantar un poco más. Esta semana está mucho mejor y en mejores condiciones.

¿Y Correia?

Ha tenido una recuperacon muy buena fruto de su naturaleza y del trabajo del servicios médicos.

¿Qué pasa con Diakhaby?

Es un jugador que sé que puedo contar con él cuando quiera, tiene una gran disponibilidad y así lo ha demostrado durante toda la competición. Hay momentos en los que tengo que elegir, con diferentes opciones como la semana pasada, pero sabiendo que es un jugador importate para el equipo y lo será de aquí a final de temporada.

Maxi lleva mucho toempo sin marcar pero tú sigues confiando en él.

Maxi es un gran delantero, es mi opinión, pasará por momentos mejores o peores, lo que es innegable es que siempre ha estado cerca del gol y últimamente no ha tenido la suerte necesaria para marcar, pero ha participado de otra manera en los goles, pero lo considero un jugador importantísimo y estoy seguro que de aquí al final tendrá más fortuna de cara al gol.

Decía Soler que el Barça no podía ganar a ganas.

Sabemos que hay que hacer muchas cosas bien para ganar a este equipo, el Barcelona es cierto que viene de una derrota pero tiene mucha capacidad y facilidad goleadora para sacar los partidos adelante como por ejemplo contra la Real Sociedad que encajó seis goles no haciendo un mal partido. El Barça es un equipo que si está inspirado en la multitud de ocasiones que tiene en su siempre mayor posesión te genera ocasiones de peligro y si está acertado tienes pocas posibilidiades de sacar algo positivo, nosotros creemos que con nuestros argumentos podemos competir como en la primera vuelta y vamos a poner todo de nuestra parte. Yo siento que tenemos esa necesidad y con esa necesidad hay que jugar los partidos, más allá de que se necesiten más o menos puntos. Hay que jugar con necesidad porque es la única manera de dar lo máximo. Hay que poner todavía más para conseguir cuantos más puntos mejor.