El Valencia CF desactiva los comentarios en sus redes sociales

La gestión al frente del Valencia CF ha vuelto a desatar la polémica con la última de sus decisiones. A buena parte de los aficionados al club, presentes en redes sociales, no le ha gustado que la entidad haya desactivado la posibilidad de comentar publicaciones e informaciones que ofrece a través de sus perfiles oficiales en Twitter o Instagram.

Con esta controvertida medida, el Valencia CF se une a una "iniciativa internacional contra el abuso y la violencia en redes sociales. Este es el texto completo del mensaje que ha colgado la entidad de Mestalla, ya sin opción de interacción o respuesta. "El Valencia CF se suma a la iniciativa internacional contra el abuso y la violencia en redes sociales. Las plataformas deben hacer más para evitar los comentarios discriminatorios.

Nuestras redes, como la de otros clubes y jugadores, también son atacadas por un pequeño grupo de violentos y gente racista. Tolerancia cero ante este tipo de conductas.

Con este motivo, el Club seguirá informando a sus aficionados, pero desactivará los comentarios con el objetivo de acabar con la propagación del odio en las redes.

Consideramos nuestra responsabilidad sumarnos, como primer club de la Liga, a esta campaña internacional en contra del abuso en redes sociales.

No al odio, stop al abuso on line, no al racismo", termina el comunicado.

En el comunicado el club no especifica por cuánto tiempo llevará a cabo esta medida. Hasta la tarde de este sábado ningún otro club de la liga española ha cerrado a sus aficionados el canal de respuesta mediante comentarios en las redes. En Inglaterra clubes tan populares como el Manchester City o el Liverpool se han unido a la campaña contra el odio y el abuso on line, sin embargo, no han desactivado la posibilidad de que los fans hagan comentarios. Para los valencianistas, la mención directa al club es ahora la única manera de sus mensajes en Twitter sean 'escuchados' por el Valencia CF.

Por ejemplo, la protesta contra la intolerancia y el odio en las redes del Manchester City está consistiendo en no publicar mensajes o informaciones en sus perfiles, aunque ha alertado a los suyos de que pueden seguir la actualidad del equipo 'citizen' a través de la página web y la app oficial.