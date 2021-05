La marea contra Peter Lim coge forma

La destitución de Javi Gracia como entrenador del Valencia CF tras la derrota ante el Barcelona no aplacará los ánimos de la afición valencianista, que el próximo sábado 8 de mayo se manifestará masivamente contra la gestión de Peter Lim al frente del club. De hecho, la respuesta de uno de los organizadores, Libertad VCF, mientras la prensa daba por hecho el despido del técnico fue la publicación de un vídeo en que el exjugador Javier Subirats reclama la unión del valencianismo en defensa del «sentimiento común».

«El día 8M tenemos que estar todos. Este es nuestro partido. NUESTRA FINAL. No fallemos. Por nuestro escudo. Honor a Javier Subirats. #YoVoyVCF #LimGoHome», escribía la asociación que trata de censar el 5 % de las acciones para fiscalizar al máximo accionista, Meriton Holdings, con herramientas como la acción de responsabilidad social. Después de reclutar a Manolo Botubot, Libertad VCF sigue sumando exjugadores a la oposición activa a Lim. «Hola, valencianistas, soy Javier Subirats. Quería deciros que este es un momento para estar unidos. Todos formamos parte de este Valencia y todos tenemos un sentimiento común, nuestro Valencia CF. Un saludo para todos», dice el hombre que únicamente defendió los colores valencianistas entre 1977 y 1990.

Después de las palabras del centrocampista campeón de la Recopa en 1980 y la Supercopa de Europa en 1980, y también secretario técnico que trajo a Valencia Rafa Benítez, Baraja o Villa, el vídeo prosigue recordando la cita del 8 de mayo y apostillando: «El futuro depende de nosotros». En los próximos días Libertad VCF aportará más voces de exjugadores y leyendas animando a manifestarse el 8M contra Meriton.

La marcha protesta contra Lim, máximo accionista con el que el Valencia ha dejado de competir entre los mejores de la Liga o de participar con asiduidad en las competiciones europeas, partirá de la Plaça de Saragossa el próximo sábado hasta llegar al estadio de Mestalla a través de la Avinguda d'Aragó. La concentración iniciará a andar en torno a las seis y media de la tarde.

Nuevo cartel de convocatoria

La despreocupación de Peter Lim respecto a la situación deportiva del equipo y la desafección del empresario de Singapur, con su nula relación con los aficionados, han generado un clima de unión entre los diferentes colectivos de seguidores como hacía tiempo que no se veía. Las expectativas de asistencia que manejan los organizadores se cifran por encima de las dos mil personas. En los últimos días se unieron grupos valencianistas como 'It must be love' o 'Espíritu del 86', integrante de la plataforma 'De Torino a Mestalla'. Desde este colectivo, que preside Juan Martín Queralt, pretenden sumarse representantes de la 'Penya Valencianista per la Solidaritat' y directivos de la Agrupació de Penyes Valencianistes (APV), según confirmó este diario.

Comunicados

Conocido el cese de Gracia a falta de cuatro jornadas, las peñas emitieron un mensaje crítico con «la dirección del Valencia CF», que «de nuevo hace un ejercicio de como no gestionar un club. Cada día van superándose y el problema es que no se van, con lo cual seguimos sin rumbo deportivo, ni social ni de cualquier tipo de gestión». Por la tarde se pronunció 'De Torino a Mestalla': «La destitución del entrenador del Valencia es, en estos momentos de la temporada, otra cortina de humo que acredita la deriva del accionista mayoritario hacia el abismo. La mayor transacción del fútbol mundial se ha traducido en la dificultad de encontrar en toda la historia del fútbol un ejercicio tan decidido de incompetencia empresarial, negligencia deportiva e irresponsabilidad institucional. En los cursos de gestión deportiva, Meriton acabará siendo un ejemplo para los alumnos de todo lo que no debe hacerse, la imagen de un incomprensible caso de fracaso. Es el momento de estar más unidos que nunca junto al nuevo entrenador, apelando al orgullo de esta plantilla, y renovar los esfuerzos para revertir esta situación intolerable, que no justifica más ejercicios de comprensión y tolerancia de las instituciones públicas. De Torino a Mestalla insta a que manifestemos nuestro apoyo y sentimiento a los jugadores que reclaman más que nunca nuestra unidad. Més que mai, Amunt València!».

La Curva Nord ha participado en la organización de la marcha protesta desde la Plaça de Saragossa al estadio de Mestalla a través de la Avinguda d'Aragó (sábado, 18:30). Otros de los colectivos que colaboran son: Viachers, VCF Sud, Ciberche, Últimes Vesprades a Mestalla, Che Collons de Sueca, Penya 18 de març de Madrid, Campanar, Puçol, 'Lo Rat Penat' de Barcelona, el mecionado de 'Espíritu del 86'. Además, como se ha dicho anteriormente, se espera la presencia de miembros de otras peñas, como la 'Penya Valencianista per la Solidaritat o la PV Benicarló, directivos de la Agrupació de Penyes, o del grupo 'Salvem nostre Valencia'.

Entre los lemas de la movilización destacan algunos como «manifestación por la libertad del Valencia CF, trae tu pancarta, tu bandera y tu garganta. #FreeFVCF», o «es hora de que el mundo sepa que estamos hartos, tenemos una cita con la historia». En la marcha, asimismo, se reivindicará el modelo alemán del «50+1» por el que la Bundesliga ofrece a los socios de los clubes la mayoría simple de los derechos de voto.

Desde la organización de la marcha se recuerda que los presentes debe velar por «el cumplimiento de todas las medidas sanitarias» y el uso de «mascarillas».