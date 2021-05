La última oportunidad para Kang In

Es ahora o nunca. El fútbol da muchas vueltas y es tremendamente caprichoso, y lo que parecía roto y sin arreglo, puede tener una última aunque remota posibilidad de acabar bien. Se trata del futuro de Kang In Lee. La ecuación es fácil. Hasta el pasado domingo la renovación del joven futbolista coreano era imposible, y ahora, con el cese de Javi Gracia y la llegada de Voro al banquillo, puede darse la circunstancia de que se abra un escenario diferente. La causa efecto es casi matemática sobre la teoría pero muy complicada en la práctica porque ningún futbolista puede jugar por decreto o decisión del club, y mucho menos en la situación en la que se encuentra el conjunto de Mestalla en estos momentos.

Voro ha llegado al banquillo en un momento muy delicado y con un objetivo claro, lograr cuanto antes la permanencia de manera matemática. No está para probar futbolistas o invertir en ellos de cara al futuro. Voro necesita rendimiento inmediato.

El fútbol también es un estado de ánimo y aunque las decisiones de futuro se tienen que tomar con la cabeza fría, la realidad es que con Gracia en el banquillo el futbolista coreano había tomado la firme decisión de no renovar. De hecho, así se lo comunicó al club el pasado mercado de invierno. Hasta tal punto el futuro de Kang In estaba lejos de Mestalla, que el club ya cuenta con que sea él una de las ventas de este verano, porque tiene que hacer caja hasta llegar a los 31 millones de euros. Pues bien, eso puede cambiar. Es evidente que para que cambie ha de ser Kang In quien convenza a Voro, pero es complicado pensar que vaya a contar menos de lo que contaba para Gracia en los últimos encuentros porque ha sido suplente en los últimos nueve que ha jugado al Valencia CF en los que ha sumado nueve puntos tras ganar al Villarreal y al Granada y empatar ante Betis, Real Sociedad y Alavés. Pero hay más. En los últimos seis partidos que ha disputado el Valencia CF Kang In fue suplente en todos y solo jugó 38 minutos y fue ante Osasuna cuando el partido ya estaba perdido. En los últimos siete encuentros la cifra se va a los 49 minutos disputados. En esos seis partidos, el equipo entrenado por Javi Gracia solo sumó tres puntos. De hecho, es la racha que ha precipitado su cese como entrenador valencianista.

La explicación futbolística a esta situación de Kang In está en la explosión de Gonçalo Guedes en el ataque, si bien, Gracia no supo encontrar la fórmula para que ambos pudieran compartir minutos y se limitó a combinar a Guedes con Maxi Gómez cuando lo tuvo ya que no pudo jugar en Pamplona y ante el Alavés por sanción. Ahora es Voro quien ha de tomar las decisiones deportivas si bien lo cierto es que cuando la temporada pasada se hizo cargo del equipo tras el cese de Celades, le costó dar entrada a Kang In en el equipo. Eso sí, el coreano competía entonces con futbolistas muy asentados ya en el equipo como Rodrigo o Ferran Torres. Nada que ver. En los seis partidos que Voro dirigió al Valencia CF la temporada pasada tras el cese de Celades Kang In no fue titular en ninguno. En los dos primeros no jugó pero en el tercero Voro le dio 26 minutos y el conjunto de Mestalla ganó el partido con un gol de Kang In. Cuando todo parecía encaminarse al empate a uno, el coreano sacó un zurdazo desde la frontal en el minuto 89. Era el partido de la jornada 35 de Liga, como el del domingo. El Valencia CF de Voro la temporada pasada solo ganó dos partidos de seis, uno ese y otro ante un Espanyol que llegó a Mestalla ya descendido.