El Valencia CF se queda solo en el boicot a las redes

Terminada la campaña contra los abusos 'on line' que promovió la Federación inglesa de fútbol, llama la atención como el Valencia CF sigue cerrando a sus seguidores en redes sociales la posibilidad de interactuar en sus publicaciones mediante comentarios. Mientras clubes como Manchester City y Liverpool informan en sus redes sociales de que "el boicot se ha terminado", en las cuentas de Twitter o Facebook del club valencianista todavía no se puede comentar el último de sus posts: "Concentrados en el Valladolid-Valencia".

El Valencia CF ha continuado silenciando más allá del fin de semana la respuesta de sus aficionados en las redes sociales, una medida que en la noche del viernes adoptó al unirse a la campaña del fútbol inglés contra el odio, los abusos y el racismo 'on line'. Curiosamente, la postura de boicot de los clubes británicos no consistió en cerrar la posibilidad de realizar comentarios, sino en no hacer ninguna publicación en Twitter, Facebook e Instagram hasta las 23:59 del lunes, ya que en Inglaterra el lunes 3 de mayo es festivo. En este sentido, clubes como el Manchester City o el Liverpool recordaron a sus fans la posibilidad de seguir la actualidad de los suyos en las páginas web y las app oficiales.

En España, en cambio, el Valencia decidió no acabar el lunes con el boicot, a pesar de que fue un día laboral, una jornada en la que la entidad despidió a Javi Gracia. De hecho, el comunicado del cese del entrenador contó en Twitter cuenta con más 'tuits citados' que 'me gusta' o simples retuits, a los que casi triplica en número.

El Valencia CF que, a diferencia de los demás, no especificó en sus redes sociales el tiempo de duración de su acción de protesta contra la intolerancia en las redes sociales, en estos momentos se ha quedado solo en una campaña cuyos propios iniciadores, los clubes del fútbol inglés, la dan por acabada. Este es el post del martes en el que el Valencia incluye entre sus lemas "PeopleVCF".