La galería de la última acción de ItMustBeLove86: "Héroes del 79, Héroes para 2021"

L a ciudad de València comienza a prepararse para la manifestación del próximo sábado contra la gestión de Peter Lim al frente del Valencia CF. El valencianismo ha comenzado a movilizarse con motivo de la marcha del 8 de mayo y, como ya es habitual en los últimos meses, el colectivo artístico valencianista 'It must be Love 86' ha dado un primer paso aselante con otra de sus originales protestas contra Meriton. Esta vez, bajo el lema «Héroes del 79, héroes para el 2021». El colectivo ha engalanado algunos de los números de calles de la ciudad con réplicas de aquellas míticas camisetas de la Senyera que lucieron los campeones de la Copa del Rey de 1979 del Vicente Calderón con el inolvidable doblete de Kempes al Real Madrid. Manzanedo (1), Carrete (2), Cerveró (3), Arias (4), Botubot (5), Bonhof (6), Saura (7), Castellanos (8), Kempes (9), Solsona (10), Felman (11) y Tendillo (12). Un emotivo homenaje a los héroes de 1979 que contrasta con los que están llamados a ser los héroes de 2021: los aficionados del Valencia.

El colectivo también ha rendido homenaje con camisetas a los principales grupos de oposición al máximo accionista: De Torino a Mestalla, Salvem, Ultimes vesprades, Colla BiN, Libertad, Viachers, VCF Sud, Curva Nord y el resto de valencianistas agrupados en el '12' de la afición. «Somos conscientes de que hay más colectivos y peñas que merecen una camiseta, era imposible ponernos todos, la camiseta número 12 es la que nos une». El colectivo también ha decorado el '2' de las oficinas del club con el hashtag convertido en senyera #FREEVCF y ha tenido un guiño con Libertad VCF aprovechando el número 5: «Hacia el 5%». Una campaña con dos mensajes: «Agrupa tus acciones, manifiéstate este sábado».

Itmustbelove86 lleva toda la temporada impulsando acciones contra Peter Lim. Meriton dio nombre a una antigua fábrica abandonada representando la decadencia del club, el escudo de escombros de La Patacona, los murales de Españeta, de Paco Camarasa o Noelia, la chica de Sarrià que se convirtió en un icono valencianista en 1971, las señales con los kilómetros de Mestalla a Singapur o la pintada que reproducía la cara de Anil Murthy con una larga nariz al estilo de Pinocho.