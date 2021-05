"Para la temporada que viene queremos un entrenador fuerte, un líder"

El presidente del Valencia CF, Anil Murthy, ha repasado la actualidad del conjunto de Mestalla cuando ha abandonado la ciudad deportiva de Paterna a donde acudió para ver la sesión de entrenamiento del nuevo técnico del conjunto de Mestalla, Voro, después de que el pasado lunes fuese cesado Javi Gracia.

En declaraciones a varios medios, entre ellos Radio Marca, Murthy aseguró que "no podemos estar tranquilos. Son cuatro partidos importantes para acabar la temporada lo mejor posible" y justificó el cese de Gracia porque "estábamos preocupados con los resultados. En enero decidimos seguir con Javi Gracia porque, a veces, en la segunda vuelta, como pasó en la segunda temporada con Marcelino también, cambian los resultados, pero esta vez llegamos con cuatro partidos con preocupación al final y tomamos la decisión de cambiar". Murthy aseguró tras ver la sesión de entrenamiento del equipo que vio "un ánimo diferente, muchísima energía y espero ver este cambio en el resultado del domingo que es un partido muy, muy importante".

Sobre el futuro, el dirigente blanquinegro confirmó la información que ha venido publicando este periódico, se busca entrenador para la temporada que viene con un perfil claro: "Si, estamos buscando un entrenador para la temporada que viene. Es normal y estamos con candidatos importantes que quieren venir. Queremos un entrenador fuerte, un líder. Los jugadores del equipo son importantes pero el líder es el más importante. Tenemos que aprender de estas situaciones".

Sobre la manifestación del próximo sábado contra la gestión de Meriton, Murthy dijo: "No me preocupa, la gente tiene que manifestar sus sentimientos y si están frustrados con la situación es normal que aquí en España quieran manifestarla. Yo estoy centrado en el partido del domingo. Peter Lim no vende. No ha cambiado la situación".