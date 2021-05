El exjugador y actual embajador del Valencia Ricardo Arias se mostró convencido de que Voro González logrará que el equipo consiga la salvación tras hacerse cargo del equipo tras la destitución de Javi Gracia.

"Estoy totalmente convencido de que su aparición va a ser positiva. No es que le vaya a pedir a los jugadores lo que hace falta, sino que lo va a conseguir. Ese compromiso, esa responsabilidad, esa profesionalidad, ese sacrificio, esa exigencia que necesita el equipo para salir de esta situación lo va a conseguir de una manera inmediata", señaló Arias en declaraciones a los medios del club.

"Voro es un hijo del Valencia, es un producto de la casa. Conoce a los jugadores a la perfección. Es la mejor opción que se puede tener con esta situación. El día a día de Voro está la Ciudad Deportiva, convive con los jugadores, viaja, es el 'Team Manager' del equipo, conoce personalmente a la plantilla y sabe las necesidades y la situación por la que atraviesa el club", deslizó.

El exjugador dijo que "el compromiso de la plantilla no lo pone en duda nadie" y señaló que "el grupo se ha vaciado y se ha dejado la vida". "Sabe entender cuál es el problema del equipo y sus necesidades pero la irregularidad ha sido la tónica general. No se puede entender cómo se han realizado muy buenos partidos contra grandes equipos y luego has sido incapaz de vencer contra otros equipos", apuntó.

Arias resaltó la importancia del partido del domingo ante el Valladolid aunque matizó que el equipo tiene margen para conseguir la salvación. "El domingo hay que ganar por muchas cosas. Porque despejas todas las dudas y alejas el miedo. Todo pasa por ganar al Valladolid en un partido que no va a ser nada fácil. Es un equipo tremendamente complicado. Confío en que la atención no se desvíe y nos centremos en el partido y en lograr los tres puntos", señaló.

"Yo me jugué la permanencia en Primera División a un partido y ellos tienen cuatro. Esa es la única tranquilidad que se le puede dar a los jugadores. No tienen solo esta oportunidad, sino que tienen cuatro. Tienen todavía un margen, pero hay que intentar ganar el domingo como sea", concluyó.