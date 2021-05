Cutrone quiere seguir en Mestalla

Patrick Cutrone quiere seguir en el Valencia CF la temporada que viene. El futbolista italiano llegó al conjunto de Mestalla a finales del pasado mes de enero cuando faltaban unos días para que se cerrara el mercado de invierno, y lo hizo en calidad de cedido hasta final de temporada, pero su intención inicial era quedarse más tiempo. Y lo sigue siendo a pesar de que con Javi Gracia en el banquillo ha tenido pocas oportunidades.



Sus números

Tan pocas que desde que llegó ha jugado solo 101 minutos de Liga. Nada más. De los trece partidos que el conjunto de Mestalla ha jugado desde que el italiano está en plantilla, solo ha participado en siete, y en solo tres de ellos ha tenido más de veinte minutos. Disputó 25 ante el Athletic en San Mamés (1-1), 23 ante el Betis partido en que le anularon un gol por fuera de juego claro de Gayà (2-2), y 22 ante Osasuna en El Sadar. Ante el conjunto navarro entró un minuto después de que Roberto Torres marcara el 3-1.

Pero ahora, aunque de solo cuatro partidos, a Cutrone se le abre un horizonte nuevo y espera poder aprovechar las oportunidades que le dé Voro para demostrar que puede seguir en el Valencia CF. Estamos ante un futbolista que explotó muy pronto en el fútbol italiano, concretamente en el Milan, pero su carrera se ha estancado. Ya no ha vuelto a hacer las cifras goleadoras que logró en el equipo rossonero, y por eso optó por aceptar la oferta del Valencia CF. Desde el primer momento vio en el club de Mestalla la posibilidad de encontrar la estabilidad deportiva que necesita su carrera, por ello, con Javi Gracia su intención era seguir en el club y tratar de ganarse una oportunidad, y ahora, con Voro en el banquillo, sus posibilidad de continuar la temporada que viene aumentan porque difícilmente tenga menos oportunidades. A sus 23 años, y como consecuencia de que su carrera se ha estancado y no ha estado al nivel que de él se esperaba cuando apareció en el Milan, Cutrone ha cambiado ya muchas veces de equipo y de ciudad, y por ello su intención es no ya seguir una temporada más cedido, hasta le gustaría fichar en propiedad por el conjunto de Mestalla, si bien eso no es más que un planteamiento teórico que pasa por su cabeza porque pensar en ahora que pueda seguir cedido ya es mucho avanzar. Para que el Valencia CF se plantee pagar por él tienen que pasar muchas cosas.



¿Y qué piensa el Valencia?

Este es el planteamiento del futbolista, pero ¿y el del Valencia CF? El club de momento contempla la posibilidad de que Cutrone se quede una temporada más en calidad de cedido pero no es una decisión firme. Lo que suceda en estos cuatro partidos que quedan de campeonato puede influir pero de momento ya es sintomático que el Valencia CF no cierre le puerta a que continúe. Y tiene una explicación. Primero porque por delante tiene un mercado que va a ser complicado para todos los equipos por la pandemia. Y segundo porque va a tener bajas seguras en el ataque. Hay una garantizada que es la del francés Kevin Gameiro, que termina contrato. Tiene una cláusula por la que podría renovar una temporada más pero ya es matemáticamente imposible que la cumpla. Cutrone vino al Valencia CF en el mercado de enero para cubrir la vacante que dejaba Rubén Sobrino que se fue cedido a Cádiz. A Sobrino le queda una temporada más de contrato y no se cuenta con él para la temporada que viene. Además, existe la posibilidad de que otros futbolistas de ataque dejen el equipo como son Kang In, Maxi Gómez o Guedes.