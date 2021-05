Paco Roig: "Habría que dejar de ir a Mestalla hasta que se vaya Lim"

El valencianismo se ha citado mañana sábado a las seis y media de la tarde en la plaza Zaragoza de la ciudad de València para protestar contra la gestión de Peter Lim y Anil Murthy al frente del Valencia CF. Se trata de una manifestación que ha convocado el colectivo valencianista Libertad VCF pero que trasciende a cualquier colectivo y compete al valencianismo en general. En este sentido se han manifestado diferentes figuras del Valencia CF a través de Libertad VCF como han sido Mario Kempes, Fernando Gómez, Javier Subirats o Wilmar Cabrera.

Paco Roig no tiene ninguna duda, acudirá el sábado a la manifestación para protestar contra Meriton por su gestión al frente del Valencia CF. «No voy por nada que no sea el Valencia CF, no tengo otro interés. El Valencia CF es una ruina, esto es una vergüenza. El máximo accionista Peter Lim nos ha humillado como valencianistas y por eso acudiré a manifestarme».

Es más, el ex presidente del Valencia CF propone una idea para seguir protestando de manera cívica contra la gestión de Peter Lim en el club blanquinegro: «Le pido a la fición que no vuelva a Mestalla hasta que no se vaya Peter Lim. Nosotros somos los dueños del Valencia, del sentimiento, él es el dueño de la sociedad pero nosotros del sentimiento. Nos va a arruinar, no entiende de fútbol y no tiene sensibilidad de lo que es el valencianismo. Nos ha humillado y nos ha hecho callar, y eso es imperdonable. No tenemos que ir a Mestalla, haremos lo que consideremos, y no tendríamos que ir a Mestalla hasta que no se vayan del club. Me parece una buena manera de protestar además de la manifestación de este sábado».

Roig, que está siempre muy pendiente de la actualidad del club, asegura que está de acuerdo con unas recientes palabras de Dani Parejo, ex capitán del conjunto de Mestalla: «Estoy de acuerdo con Parejo, echaron a Marcelino y a Mateu Alemany por celos. Lim es un soberbio y Anil Murthy un mantenido». Tampoco quiere olvidar Paco Roig la gestión de Meriton al frente de la cantera: «El Mestalla es un desastre y la temporada que viene va a jugar en la quinta categoría del fútbol español. Esto no se puede consentir».