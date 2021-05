El valenciano que puede hacer campeón a Banega

Carlos Inarejos (1984, Gandia) se ha convertido en uno de los técnicos de moda del fútbol asiático. El entrenador valenciano cogió los mandos del banquillo del Al- Shabab en enero, ha disparado al equipo al coliderato y está a 5 jornadas de coronarse campeón de la liga de Arabia Saudí con futbolistas de talla internacional a sus órdenes: Fábio Martins, Odion Ighalo, Alfred N'Diaye y, sobre todo, el exvalencianista Éver Banega. El argentino es su capitán y la piedra angular sobre la que gira su propuesta futbolística. SUPER ha contactado con Carlos para conocer de cerca la explosión de un técnico («de la terreta», dice orgulloso) que está sonando fuerte en Asia y cuyo sueño a medio-largo plazo es regresar por la puerta grande al fútbol español. Está en camino.

De La Safor al Golfo Pérsico

Formado como jugador y técnico en clubes de La Safor como el Gandia, Real de Gandia, Oliva y al Portuarios. Su entrada en la universidad le abrió las puertas del banquillo del juvenil del Alicante. Después de su salto al Murcia B y al CA Artajonés navarro, comenzó una aventura internacional que le llevó a África, Gibraltar (FC Manchester 62), Chipre (Ermis Aradippou) y Francia (Mulhouse) hasta emprender con 34 años su viaje al Golfo Pérsico en busca de oportunidades. «Tenía el 'feeling' de que Asia podía encajar con mi perfil de entrenador joven, español y fútbol atractivo». Aquel pálpito fue bueno. Filial del Al-Hilal (Arabia Saudí), filial del Al-Ahli (Catar) y segundo del Khor Fakkan (UAE) hasta recalar en el filial del Al-Shabab en Riad. Su «buena campaña» en el Sub-23 le abrió las puertas del primer equipo tras la destitución del técnico. Era su momento. «Le dije al presidente que me sentía preparado. No somos el equipo que por historia debería estar ahí, pero somos colíderes y estamos luchando por la liga».



La profesionalidad de Éver

¿Qué tipo de entrenador es? Sus equipos son reconocibles: quieren ser protagonistas con balón. «El fútbol es de los aficionados y lo que me gusta que disfruten, no me gusta especular, intento atacar y jugar en campo contrario siendo protagonista. El estilo que proponemos está permitiendo el mejor rendimiento de Éver». Carlos se deshace en elogios hacia Banega y no solo en lo deportivo. «Es un diez como profesional y un capitán excelente dentro y fuera del campo. Llega el primero a los entrenamientos y se va el último y esa predisposición le está ayudando a dar el nivel que está dando. Es una liga muy fuerte, para mí la mejor de Asia con China y Japón y tiene más nivel que cualquier liga del este de Europa. Es parecida a la belga, suiza o la escocesa. No tiene nada que envidiarle a la de Portugal. Tiene un nivel brutal y exige venir a cuidarte y a competir y eso es lo que está haciendo Banega. Si alguien pensaba que venía a pasearse o a retirarse, es mentira. Si vienes a eso duras 3 ó 4 meses, te cansas y te vas».



la influencia de rafa benítez Uno de los entrenadores que más ha marcado a Carlos como a casi todos los valencianos de su generación, es Benítez. «Rafa ha sido uno de los entrenadores que me ha influido porque cuando yo empezaba como entrenador, era su época dorada. Junto a Pep Guardiola y otros han ayudado a que el entrenador español esté muy bien valorado». Su objetivo a corto plazo es la liga aunque no esconde que en un futuro le gustaría volver a España. «Como todo técnico ambicioso, joven y que quiere seguir creciendo y ganar experiencia, sí que me pongo en el futuro como sueño estar en una liga top de Europa y si es España mejor, pero estoy abierto a otras posibilidades».

Atento al fútbol valenciano

Mientras tanto, sigue a los equipos de 'casa' en Riad: «Los clubes tienen etapas y me gustaría volver a ver un Valencia como en la época gloriosa a principios de siglo. El Villarreal ya es una realidad a base de buen trabajo y le tengo mucho respeto a Paco López y lo que está haciendo en el Levante». Es su mejor espejo.