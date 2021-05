Juan Cala rompe su silencio tras el incidente con Diakhaby

Protagonizó una de las polémicas de la temporada. El valencianista Diakahaby acusó a Juan Cala, defensa del Cádiz, de llamarle "negro de mierda" durante el encuentro disputado entre ambos equipos en El Carranza. La reacción del conjunto valencianista fue el abandono en bloque del partido; un plantón histórico que marcaba un antes y un después en la historia del fútbol.

Sin Diakhaby de vuelta por lo afectado que se encontraba, el encuentro se reanudó minutos más tarde, pero desde entonces comenzó una 'guerra' por ver quién tenía la razón. Desde el Valencia CF siempre se creyó la versión del francés, no importaba que no salieran audios oficiales ni existieran pruebas convincentes. Mientras, en el Cádiz se guardó silencio hasta que se vio que, como se terminó confirmando por las entidades oficiales, no había pruebas que confirmaran que Cala insultó con esas palabras a Diakhaby. El caso se cerró con un comunicado del Valencia CF, en el que se remarcaba que creían la versión de su futbolista.

Ahora, semanas después del incidente, Juan Cala ha roto su silencio. Ya lo hizo realmente en una rueda de prensa 'aclaratoria' días después del partido (cuando ya se había revisado los vídeos), pero ahora lo ha hecho con su primera entrevista, concedida al diario El Mundo. En la entrevista, Juan Cala ataca a Diakhaby y al presidente del Valencia CF, Anil Murthy: "Diakhaby es una marioneta en manos del presidente del Valencia CF", afirma el defensor del Cádiz.

Y es que Diakhaby siempre fue de la mano de Anil en el caso. La plantilla le tendió la mano desde el primer momento y el presidente estuvo a su lado cuando, días más tarde, Diakhaby se atrevió a dar la cara y matizar lo que escuchó. "Me llamó negro de mierda", recalcó.

Cala, que insinúa que "el Gobierno ha presionado para que me castiguen" por las muestras políticas que incitaban a seguir investigando lo ocurrido sobre el verde del Carranza, se mantiene en su inocencia. Puedes leer la entrevista completa en El Mundo.