Tremenda rajada de Amadeo Salvo tras las palabras de Lim

Amadeo Salvo ha roto su silencio sobe Peter Lim después de las declaraciones del propietario de la mayoría accionarial del Valencia CF. El expresidente ha valorado las palabras de Lim en el Financial Times y ha dado su versión sobre cómo fueron las reuniones con Meriton a su llegada al club.



Amadeo Salvo ha pedido la marcha de Lim y Meriton del Valencia de la que "espera y desea que sea muy pronto"





Todas las declaraciones de Amadeo Salvo:

"Desde 2017 he permanecido en silencio con la esperanza de que finalmente usted, Señor Lim, pudiese entender y dirigir el Valencia como debe o debería ser dirigido, pero como cualquier valencianista observo que el desprecio a nuestro club cada día es mayor"."Después de sus inaceptables declaraciones en el Financial Times ha colmado mi vaso de profunda indignación. Estas reflejan su falta de humanidad e ignorancia y amor por su club. Solo una persona como usted podría llegar a expresar que el objetivo como dueño del Valencia CF es hacer "networking". Ahora entendemos más sobre su nefasta gestión."Usted no ha entendido ni quiere entender nada de cómo se construye un club de la historia y de la grandeza del Valencia CF. y no porque nadie se lo haya explicado, sino porque su orgullo y prepotencia no le dejan ver lo más básico, que es el amor y el sentimiento inmaterial a una institución que está por encima de todos los que la amamos y hemos custodiado, mejor o peor, durante más de 100 años"."En 2014 usted adquirió el 70% de una institución con graves problemas económicos, pero se olvida decir que era una institución llena de vida, de ilusión, unida y con enorme ganas de crecer, que confió en usted para que el Valencia pudiera superar sus dificultades. ¿Recuerda cuál fue el compromiso y el contrato que firmó? Yo recuerdo perfectamente sus palabras en nuestras reuniones, recuerdo su video de Navidad de 2015, recuerdo ruedas de prensa... Aquí recordamos todo a lo que se comprometió. ¿Dónde está su palabra y dignidad? No solo me mintió y engañó a mí y a los miembros de la Fundación, lo hizo con todo el valencianismo. Su nivel es de tal magnitud que ha olvidado, o seguramente no quiere entender, que un club se construye primero desde los valores y la copmunidad. Sin cuidar estos dos pilares básicos nada funciona"."¿Los valencianos no gestionamos bien el club? Seguramente en determinadas épocas no fue la mejor gestión, pero sin duda fue infinitamente mejor que la suya. No solo hay que analizar los balances y los resultados deportivos (que son unos de los peores de la historia) sino que el respeto a la afición y sus valores no existe. ¿Esta es su buena gestión Sr Lim? La de los peores balances económicos, fracasos deportivos y del peor sentimiento y desprecio a la afición?""Desde que salí del club nunca más hablé con usted, pero me gustaría poder hablar una sola vez más para decirle simplemente, adiós. Espero y deseo que sea muy pronto""Tengo una duda. En sus indignas declaraciones en el Financial Times habla de que se reúne con dueños de clubes que son reyes, jeques, empresarios y mafiosos... ¿Dónde se encuadra usted?""Termino con otra de las penosas declaraciones que hemos leído en el mencionado medio de comunicación donde dice que "las cosas más pequeñas (refiriéndose a los aficionados) son las que generan el mayor dolor de cabeza". Una vez más usted confirma su total ignorancia de cómo funciona el fútbol y de cómo se gestiona un club. Su soberbia, arrogancia y egoísmo han sido un insulto constante a la entidad y sentimiento de una comunidad entera""De todas formas, aquí efectivamente le damos toda la razón... También los aficionados del Valencia CF nos preguntamos como un dueño tan "pequeño" nos pueda generar un dolor de cabeza tan grande"