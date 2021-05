El primer mensaje de Voro y sus dos descartes técnicos

El técnico del Valencia CF Voro González ha comparecido este sábado en rueda de prensa en la previa del partido de LaLiga contra el Real Valladolid (16:15) que se disputa este domingo en Mestalla. El de l'Alcúdia ha repasado los temas de actualidad del equipo. Estas han sido sus palabras:

¿Qué equipo te has encontrado? ¿Cómo están los jugadores?

Me he encontrado un vestuario responsabilizado por la situación y durante la semana el equipo ha trabajado muy bien.

Yo no veía los entrenamientos, pero lo que dice toda la gente del staff es que la actitud era muy buena. Siempre que hay un cambio de entrenador esto se produce como algo natural.

¿Cómo ocurre el cambio y cuándo?

El lunes pasado llego a la ciudad deportiva y el presidente me comunica que habían tomado esa decisión y habían pensando en mí para estos cuatro partidos. Como otras veces, para mí esta vez y el resto de veces, esto es un acto de responsabilidad sin ningún otro objetivo personal de ningún tipo. Me considero un valencianista más, el club me transmite que me necesita para intentar aportar desde mis conocimientos y mejorar la situación y partir de ahí me implico y me responsabilizo, no es una situación fácil para mí, pero lo afronto con trabajo, con responsabilidad y no hay que pensar nada más, hay que ir hacia adelante.

¿Cómo están Gayà y Lato?

Están bien. Gayà se ha recuperado muy bien porque que nos asustamos mucho porque el golpe le tocó el nervio, pero está bien. Lato ha entrenado y está bien y todos los jugadores están disponibles excepto Cristian que tiene un problema en el tobillo. Los únicos que se han quedado fuera de la lista son Álex Blanco y Cutrone.

¿Todo lo que está pasando alrededor del club (manifestación, palabras de Lim...) puede distraer?

Al final como profesionales tenemos que estar centrados, en nuestra faena y el foco está en el partido de mañana. Mañana es el día que tenemos la oportunidad de conseguir los puntos para matemáticamente no mirar hacia atrás. Los jugadores son profesionales cuando salen a jugar, nos jugamos mucho y van a estar con la concentración adecuada para sumar los tres puntos.

¿Cuál es el grado real de preocupación por el descenso?

Es la realidad, no estamos salvados, las matemáticas así lo dicen. Tenemos 6 puntos, se van a jugar partidos esta jornada y la realidad nos dice que necesitamos como mínimo tres puntos para asegurar matemáticamente la permanencia. Es una temporada que se ha complicado mucho, los jugdores saben que en fútbol pueden pasar muchas cosas, las prisas y dejarlo para el final no es bueno. El equipo está responsabilizado y nosotros también. Es un realidad, no nos podemos esconder de ella. Recuerdo que en 2008 estábamos en una situación dramática con dos puntos por arriba del descenso contra Osasuna y Zaragoza. Esta vez tenemos 6 puntos, pero también el inconveniente de no tener a nuestra afición en el estadio porque a pesar de no ir bien el equipo, siempre ha estado al lado del equipo y aquello nos dio un plus que ahora no podemos tener. Sabemos que esto no es fácil y necesitamos los tres puntos para asegurar la permanencia matemáticamente.

¿Es partidario del sistema de los tres centrales?

A nivel colectivo la idea es buscar la mejor organización que podamos manejar todas las facetas del juego, más allá de los sistemas. Lo más importante es que el futbolista pueda desarrollar sus mejores cualidades en la posición adecuada, es importante la organización y estamos abiertos a cualquier sistema. Estamos abiertos a todo.

¿Cuesta salir del despacho y volver al césped?

Es una situación que para mí no es fácil, el lunes Javi Gracia acaba en el Valencia y el mismo día me dicen que yo soy el entrenador. Yo desde el primer momento y como siempre he demostrado que yo estoy para ayudar en todo momento. No es agradable, me sabe muy mal porque el cuerpo técnico de Gracia tenía una gran dedicación, pero a veces las cosas no salen.

¿Cuál fue tu primer mensaje a los jugadores?

El primer mensaje es la realidad, el futbolista sabe que esto puede pasar si los resultados no acompañan. El mensaje es de afrontar la realidad intentando que vean que nos quedan cuatro partidos y que hay que ganar el partido a través del entrenamiento y la convicción del día a dia, compertir e intentar ganar. No hay otra. Lo que queremos es activar a todo el mundo y y que todo el mundo esté enchufado y en disposición de ofrecer su mejor rendimiento.

¿Qué partido espera contra el Valladolid?

Los hemos estudiado porque tenemos muchos medios, el Valladolid se juega el descenso y es un equipo ordenado que en ataque tienen diferentes alternativas, que cuando va por detrás tiene alternativas para irse arriba y crearte problemas. Sabemos el rival que vamos a tener, pienso que va a ser un partido competido con mucha igualdad y estamos preparados para competir. Nuestro objetivo es competir con las máximas garantías de conseguir la victoria.