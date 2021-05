"Entiendo que la afición se manifieste porque el año es muy malo"

Voro, nuevo técnico del Valencia CF tras la destitución de Javi Gracia, fue cuestionado por la actualidad extradeportiva tras el duelo frente al Valladolid. Estas fue su intervención:

¿Qué valoración global haces del partido?

Hoy hemos jugado con un sistema, con cinco defensas, pero no es como el día del Barcelona que solo había que defender. Queríamos darle al equipo profundidad por banda y tener más presencia ofensiva y la verdad es que en la primera parte hemos tenido algún desajuste a la hora de saltar a la presión que ha permitido el dominio del Valladolid dentro de la igualdad que había. Hemos marcado al final de la primera parte. En el descanso lo hemos corregido y hemos podido salir a la contra. Es una victoria importantísima y necesaria, estábamos obligados a ganar en un contexto complicado y es importante el resultado. Al jugar con 3 centrales queríamos la salida de balón más clara, pero el rival juega, te presiona... al final lo importante es que el equipo ha sabido esperar el mejor momento cuando ha tenido la pelota y buscar entre líneas a Kang In y Guedes y las caídas a banda de los laterales y por ahí ha llegado el primer gol.

¿Como persona de confianza de Meriton deberías ser la persona que guíe un cambio en la gestión?

Yo respeto profundamente y entiendo que la afición se manifieste porque la temporada está siendo muy mala, pero yo soy un empleado que pienso que puedo ayudar desde mi posición a solucionar una situación deportiva complicada. A partir de ahí, yo no me veo en una posición de que tenga que liderar nada porque mi cometido es muy concreto.

¿Como has visto a los jugadores después del partido?

Los he visto durante el partido sobre todo, cuando ganas te liberas un poco, pero sí que es verdad que nos ha faltado soltura, de menos responsabilidad, eso se ha notado, había urgencia y la necesidad por sumar los tres puntos para no mirar atrás y eso te hace que estés nervioso, pero al final menos mal que hemos tenido acierto a las contras. Esa es la realidad, los jugadores no son ajenos a la situación y hoy era un partido que había que ganar y lo hemos hecho con mucho sufrimiento.

¿Ha respirado cuando ha acabado el partido? ¿Te has quitado ese peso de encima?

Por supuesto, yo soy como soy. Para mí esta situación no es fácil y la asumo con máxima responsabilidad, mi forma de ver las cosas implica mucha responsabilidad, soy valencianista, soy de aquí, sabemos que las posibilidades eran las que eran pero sabemos que el fútbol es muy traicionero. hemos intentado esta semana conseguir la máxima implicación, asimilar el cambio de sistema... era un partido dramático y se ha visto la importancia de lo que nos estábamos jugando. Yo llevo también lo mío, pero eso es lo de menos.

¿Qué futuro le ve Voro al Valencia?

Yo estoy aqui por un cometido muy concreto que son cuatro partidos y hasta antes de llegar aquí mis funciones no tenían un componente técnico, por lo tanto no soy la persona que tiene que decidir hacia donde tiene que ir el camino, todos queremos lo mejor y que el equipo gane partidos que es lo que todos deseamos. Desde mi cometido, es un deseo, pero no estoy facultado para tomar esas decisiones.

¿Qué ye ha costado más cambiar del vestuario que dejó Javi Gracia?

Lo que más ha costado es asimilar el cambio del dibujo, porque actitud yo he visto partidos antes en que los jugadores han tenido buena actitud. Con el cambio de sistema queríamo potenciar dónde podíamos hacerle daño al Valladolid. Con los tres centrales hemos intentado hacer la salida de balón ya hecha, encontrar por dentro con balón a Kang In y Guedes y esa era la idea, asimilar todo eso es lo que más cuesta. En fases lo hemos hecho bien, en otras no, pero la idea que buscábamos era esa.

¿Cómo está Kang In? ¿Estaba lesionado?

No tenía ningún problema, el jugar con dos medias puntas, Guedes y el, se ha exigido mucho en defensa, sabemos lo que nos puede dar y el cambio no ha sido por ese tema.

¿Cómo ha visto a Correia? No para de crecer.

Correia ha hecho un buen partido igual que todo el equipo, es un jugador que está progresando. Es verdad que con este sistema tiene más libertad para ir arriba, tiene buen físico, es rápido, ha hecho un buen partido y lo ha culminado con un gol. Está creciendo y con este sistema ha podido explotar más sus cualidades.

¿Qué puede suponer para Maxi los dos goles?

Maxi es muy importante, es diferente a los otros delanteros, es verdad que no estaba teniendo el gol, pero lo necesitamos para cuando llegamos por banda, en el juego aéreo, nos da mucho, nos alegramos de que haya visto puerta y para un delantero todos necesitan del gol para tener más confianza. Maxi llevaba mucho tiempo sin marcar que es una carga muy pesado, pero ha trabajado mucho y ha encontrado el premio del gol.