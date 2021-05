Correia y Maxi, los más valorados por la afición

Thierry Correia está siendo el jugador más destacado de la temporada junto a Uros Racic y, por segundo partido consecutivo, también el jugador más valorado por la afición. En este caso, valorado con un 7,3. Maxi Gómez volvió a mojar, por fin, tras aprovechar sus dos ocasiones y los usuarios valencianistas le dieron como recompensa un 6,8.

Gayà fue considerado el tercer mejor jugador del Valencia CF con un 6,4. El lateral defendió bien su posición y se sumó al ataque con facilidad y acierto, dando una asistencia a Maxi.

Cillessen (6,4) sigue dando seguridad a la zaga y una parada suya evitó el 0-1 cundo mejor estaba el Valladolid. Justo por detrás del meta aparece Racic (6,3). El serbio partidó desde el banquillo y el equipo no mejoró su juego hasta su entrada, que fue vital para frenar toda intentona visitante y dar salida al balón con claridad.

Paulista (6,2) fue el mejor de los zagueros para la afición, seguido por Diakhaby (5,9) y Hugo (5,5). Todos estuvieron firmes y no cometieron errores.

Soler volvió a asistir a Maxi después de mucho tiempo y eso le sirvió para llevarse un 6; nota parecida a la que se llevó Voro (5,9) en su redebut. El técnico aplicó el mismo sistema que dejó Gracia, pero incluyendo a Kang In por Racic. El experimento no mejoró, ni mucho menos, el juego de antes, pero esta vez sí hubo suerte con el resultado. Las ganas de cambio fueron valorados por los aficionados.

Guedes se llevó un 5,8 merced a algunas arrancadas infructuosas que hizo, mientras que Wass se llevó un 5,2 en un partido flojo que con otro resultado le hubiera supuesto un suspenso seguro.

Kang In, la novedad en el once, fue el peor de los titulares con un 4,6, sólo por encima de Jason, señalado habitual, con un 4,5. Cheryshev, otro siempre mirado con lupa, fue valorado con un 5,2 tras dar una asistencia a Thierry y sufrir un claro penalti no señalado por el colegiado. Gameiro (4,8 y Oliva (5,1) completa la lista.