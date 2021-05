Meriton sigue haciendo sus planes

«Entendemos vuestro descontento. Podemos y debemos hacerlo mejor. Comenzando por mañana en casa, en Mestalla. Seguiremos trabajando para mejorar ahora, mañana y dentro de muchos años. Juntos lo podemos lograr. AMUNT!». Es la prueba del dolor, la prueba de que pica. Es el comunicado que emitió el Valencia CF el pasado sábado por la tarde después de la multitudinaria manifestación que hubo a las puertas de Mestalla en la que mas de 5.000 aficionados protestaron contra la gestión de Peter Lim al frente del club de Mestalla. Una manifestación que se puede resumir en una frase, la que cantaron todos los asistentes y que hace suya el valencianismo de manera global: «Peter vete ya».

Lo sucedido el pasado sábado es la culminación de un antes y un después en lo sentimental, es la puesta en escena de que el valencianismo ha roto de forma definitiva con Lim y con él solo le une que hoy sigue siendo el máximo accionista del Valencia CF, y eso, puede ser mucho o puede no ser nada, depende del prisma con que se mire. Pero sea como sea, si la manifestación del sábado supuso un punto de inflexión en la voluntad de Peter Lim de no vender sus acciones del Valencia CF, es decir, si el máximo accionista ya ha tomado la decisión de escuchar ofertas, la venta de esas acciones no será inmediata.



Vender por 35 millones

Y llegados a este punto, ¿qué planes tiene Meriton para el Valencia CF? Pues más de lo mismo. De entrada, fuentes de CaixaBank y del Valencia CF aseguran que este mes de junio el club pagará los 17 millones de euros de amortización de la deuda que tiene con la entidad bancaria. Es un dato del que se pueden hacer muchas interpretaciones y una de las más inmediatas es que de momento Meriton está haciendo planes, eso sí en sus planes no está construir un Valencia CF ambicioso, al menos desde el punto de vista financiero. Será mejor o peor que el que esta temporada ha evitado el descenso a falta de tres jornadas para que termine la competición, pero lo que es seguro es estará construido con el mismo patrón, es decir, equilibras las cuentas caiga quien caiga. Lim no invierte y la prioridad es no generar más deuda, por ello, la temporada se tiene que cerrar con la venta de futbolistas por valor de 35 millones. Y a partir de ahí construir el equipo. El primer paso es elegir el entrenador. De hecho, en palabras del presidente Anil Murthy la semana pasada, se busca un técnico «fuerte, que sea un líder».

La novedad no solo está en el perfil del entrenador, porque es evidente que un entrenador tiene que haber y que líder no lo era Javi Gracia, está en que inicialmente la intención es fichar futbolistas que se ajusten a lo que pida el entrenador. Conviene recordar que Meriton cesó a Marcelino al poco de empezar la temporada y fichó a Celades, que se encontró con una plantilla que nada tenía que ver con su concepto futbolístico. ¿Ha entendido Meriton que el entrenador no puede ser un funcionario? Está por ver. En cuanto a la plantilla el planteamiento es que la planificación no será tan traumática como el verano pasado en que se vendió a Rodrigo, Ferran, Parejo, Coquelin y Kondogbia y no se fichó a nadie, y hay cuatro posiciones prioritarias a reforzar en este momento: un delantero, un centrocampista y dos centrales. Esta es la teoría, ahora está por ver que de verdad Meriton sepa «hacerlo mejor».