Repercusión internacional de la manifestación contra Meriton

No es muy normal que lleguen noticias del Valencia CF a Singapur. Es como si Peter Lim viviera en un mundo paralelo a la realidad valencianista, especialmente a la social y deportiva. De ahí, que miles de valencianistas invadieran la calle para pedir a Meriton que vendiera sus acciones del club y se marchara de Mestalla.

Una entrevista explosiva en Financial Times encendió todavía más a la afición y ahora no sólo dicho periódico se ha hecho eco de la repercusión. El The Washington Post también le ha dedicado un espacio. No olvidemos que estamos hablando de un histórico de La Liga y de Europa. USA Today, The Star, Toronto Star o The Seattle Times le han dado su espacio. El nombre de Peter Lim y Meriton Holdings se ha visto dañado internacionalmente. Por otro lado, hay que recordar que cientos de reseñas negativas han generado una espontánea campaña digital contra los negocios internacionales de Meriton.