Valencia CF: Solo queda el honor de ser el primer equipo de la ciudad

Únicamente quedan 12 días para el final de la Liga, sin duda, todo un alivio para el Valencia CF y su afición, que ha tenido que sufrir lejos de las gradas de Mestalla como su equipo no ha competido ni siquiera por una de las plazas que dan derecho a jugar las competiciones europeas. De hecho, aunque sí a modo virtual, la permanencia en Primera no se ha sellado matemáticamente a falta de solo tres jornadas. Un paso al alcance que, presumiblemente, se dará en esta jornada entre semana de martes, miércoles y jueves.

Después del triunfo frente al Valladolid (3-0) y los pinchazos de los perseguidores en la tabla, la salvación está en la palma de la mano y las opciones del Valencia son múltiples, casi infinitas, tanto que la única motivación que queda es la de superar en la clasificación al rival en la ciudad, el Levante UD. Esta semana, a causa del golaveraje, los blanquinegros han rebasado a los granotas, que también suman 39 unidades.



Las cábalas

¿Qué tiene que pasar para que en esta próxima jornada 36 el Valencia sea de forma matemática equipo de Primera División con vistas al curso 2021/22? Para empezar, este martes el Valencia podría tenerlo hecho sin tener que esperar al partido del miércoles en el Sánchez Pizjuán. Si Elche y Alavés empatan, ninguno de los dos dispondría de opciones de alcanzar los 39 puntos y los de Mestalla obtendrían la permanencia matemática, ya que tampoco los rebasará ya el colista de Primera, el Eibar, que suma 29 puntos a falta de nueve por disputarse. Incluso, la victoria de los ilicitanos salvaría al Valencia antes de medirse al Sevilla, pues el Valladolid es el que sale gravemente perjudicado en caso de cuádruple o quíntuple empate a 39 puntos, estando el Valencia entre los más beneficiados.

De todos modos, si gana el Alavés, la segunda oportunidad para los de Mestalla llegará el miércoles o el jueves. Un punto contra el Sevilla es suficiente o, simplemente, que Valladolid y Huesca no sumen los tres puntos contra Villarreal y Athletic, respectivamente. Lo cierto es que el Valencia tiene un sinfín de probabilidades jugando a su favor en las tres jornadas que restan. Como analizó SUPER semanas atrás, la cifra de 39-40 puntos era la necesaria para no pasar más apuros.

Las claves para que la temporada se cierre sin sobresaltos son sumar un solo punto de nueve, o si no se sumase ninguno cualquiera de estas situaciones daría el asunto por cerrado, que Alavés o Valladolid o Huesca no ganen todos los partidos, o que Getafe y Levante no alcanzasen cinco y un punto, respectivamente, de los nueve que restan entre estas próximas jornadas 36 y 39. Puede decirse que el Valencia será tarde o temprano equipo matemáticamente de Primera División, y el principal aliciente que le queda en esta triste temporada es el de acabar la Liga como el primer equipo de la ciudad de València.