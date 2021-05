Lopetegui no se muerde la lengua al referirse al Valencia CF

Julen Lopetegui, técnico del Sevilla, asegura que se enfrentan al equipo «más rápido de la liga» en alusión al Valencia CF. Para el exseleccionador español, que ha mantenido al conjunto sevillista en la pomada de la lucha por el título hasta la semana pasada y que todavía tiene opciones matemáticas de luchar por el título pese a que parezca harto complejo ya, el equipo ahora dirigido por Voro es además el equipo que mejor juega a la contra: «Son el equipo más rápido de la Liga, el que mejor transita a nivel de contraataques, con jugadores de calidad y potentes. Hay que prepararse bien para ese partido».

Las palabras de Lopetegui pueden ser sinceras o pueden sencillamente ser una estrategia para mantener la máxima tensión de sus jugadores ante un Valencia que con 39 puntos está virtualmente salvado y no aspira ya a nada más. Distinta es la historia del rival que puede atar la cuarta plaza y además, como antes se exponía, todavía podría optar a la primera posición desde un punto de vista estrictamente numérico. Lopetegui quiere que sus jugadores se aíslen de la clasificación y piensen solo en el partido de hoy en el Sánchez Pizjuán: «Quedan tres partidos y en el primero -contra el Valencia CF- trataremos de mejorar nuestra puntuación y nuestra clasificación. Será complicado porque cada partido es definitivo. Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo con ambición e ilusión. El calendario invita a pensar en el Valencia. No podemos exigir concentración y ambición si no mostramos respeto a cada momento. No toca hacer cuentas ni balances, ya habrá tiempo para eso. Venimos de un partido muy exigente y vamos a otro muy exigente».

Uno de los protagonistas hoy, aunque más por omisión que por acción, puede ser precisamente el exvalencianista Munir que se quedó fuera de la última convocatoria. Ya se sospechaba que era por decisión técnica, pero ayer Lopetegui le dio un tirón de orejas de forma velada que lo confirmó: «Cuando es por temas físicos lo decimos...»