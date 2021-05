La permanencia del Valencia solo depende de un equipo

¿Qué tiene que pasar para que en esta próxima jornada 36 el Valencia sea de forma matemática equipo de Primera División con vistas al curso 2021/22?

Un punto contra el Sevilla es suficiente o que Valladolid y Huesca no sumen los tres puntos contra Villarreal y Athletic, respectivamente. Es decir, que en esta jornada no sumen los tres puntos dos de estos tres rivales: Elche, Valladolid y Huesca. Por el momento la victoria del Alavés en el Martínez Valero deja sin puntuar al Elche, ahora todo lo que no sea una victoria oscense frente a Marcelino García Toral significará la permanencia matemática.

Puede decirse que el Valencia y el Levante serán tarde o temprano equipos matemáticamente de Primera División, y el principal aliciente que le queda en esta triste temporada es el de acabar la Liga como el primer equipo de la ciudad de València.