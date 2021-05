"No repartiremos minutos para que todos estén contentos"

El técnico del Valencia CF Salvador González 'Voro' compareció este martes en rueda de prensa en la previa del partido contra el Sevilla (miércoles, 19:00 horas, Sánchez Pizjuán) correspondiente a la jornada 36 de LaLiga. El de l'Alcúdia repasó los temas de actualidad del club después de su salvadora victoria contra el Real Valladolid que significó la permanencia virtual en primera. Estas fueron sus palabras:

¿Puede darnos la lista de convocados?

Todos están disponibles. Se quedan fuera Jason y Cutrone, más Cristian que sigue lesionado.

¿Cómo afronta el partido después de la salvación?

Lo afrontamos de otra manera porque el equipo ganó el domingo para liberarse de esa ansiedad y presión que se vio reflejada y esos tres puntos no dan la posibilidad de ir a competir conta un gran rival y para nosotros es un reto poder dar un rendimiento ante uno de los mejores equipos de España que está peleando la liga y que es uno de los equipos en mejor estado forma del final de temporada.

¿Qué poso quiere que quede de estos tres partidos? ¿Cuál es el objetivo?

El primer reto era ganar el partido que nos liberara. Ahora el reto es que el equipo siga creciendo desde la tranquilidad que da esta situción, el reto es ganar los máximos puntos posibles y que el equipo siga vivo y compita hasta el final. Es verdad que por esta liberación tenemos que luchar para que no ocurra lo contrario. No hay que decir 'aquí hemos llegado y ahora bajemos los brazos'. Esta es nuetra pelea. El equipo está trabajando bien y la ideaes competir con las máximas garatías y en situación de ganar un partido. Es verdad y por experiencias anteriores sucede que el jugador puede haber una cierta dejación ya ahí está nuestro trabajo y estamos trabajando para que no ocurra. Tenemos que dar lo máximo como profesionales, dar una buena imagen y que se vea un equipo que quiere los puntos y que tenga alma.

¿Es momento para que aquellos jugadores que no han rendido puedan reivindicarse o mantener a los mejores?

El objetivo es sumar los máximos puntos posibles. No vamos a repartir minutos proporcionalmente para que todo el mundo juegue y se sinta contento, esa no es la línea, vamos a competir para ganar los máximos puntos posibles. Nuestro paso adelante dentro de la dificultad que entraña es tener la firmeza de que después de esta liberación podamos competir y tengamos alegría para ir a por los partidos que nos quedan. Es el caballo de batalla al que tenemos que agarrarnos para estas dos semanas que nos quedan.

¿Piensa dar descanso a los jugadores que tienen Eurocopa?

No, rotundamente no, buscamos el mayor rendimiento para competir todos los partidos.

¿Va a alternar a los porteros como el año pasado?

No lo tenemos planteado, jugará el que veamos mejor en cada momento, valorándolo todo. La idea no es rotar por Eurocopa u otras cosas. Si rota es porque el equipo lo agradece y porque jugamos el domingo que viene también y algunas posiciones jugará quien creamos conveniente pero siempre intentando ser competitivos y tener las mejores opciones.

¿Qué pasa con Cutrone?

Tenemos que elegir. Arriba tenemos diferentes opciones, no quiere decir que no vaya a ir más. Simplemente están todos bien, no tenemos ninguna baja, ni hay nada contra él, queremos las mejores opciones en el banquillo y en el terreno de juego en función de las características del rival.

Solo se han ganado dos partidos fuera de casa. ¿Lo va a preparar de forma diferente?

No hay diferencia a la hora de preparar el partido. Tampoco hay público y no hay un valor añadido, la realidad es que tenemos un partido fuera de casa y podermos alcanzar las dos victorias seguidos que no lo hemos conseguido este año. No nos paramos a pensar, el reto es competir el partido en este caso contra un Sevilla con un sistema de juego definido, son agresivos, muchas variantes... no es casualidad que estén compitiendo el título. Para nosotros el reto es brutal.

¿Volverás a repetir con tres centrales?

Los sistemas dependen de las características de los jugadores que utilizas, más allá del sistema, lo que queremos es buscar cómo queremos dotar al equipo de un cierto balance entre ataque y defensa. Jugamos con tres centrales, pero estamos abiertos a jugar con el sistema que consideremos que podemos rendir más en función de las características de los jugadores y del rival. Los futbolistas conocen los sistemas (5-4-1 y 4-4-2) y utilizaremos el que pensamos que vaya mejor.

El Valencia no consiguió meterle un gol al Sevilla en ninguno de sus dos partidos.

Tenemos un rival que es de los más dificiles de la temporada, no les hemos marcado y tenemos la oportunidad de competir y ver si somos capaces de ponerles en problemas. Es nuestro reto independientemente de si les hemos marcado o no. El foco no está en lo que pasó, está en lo que podemos hacer mañana.

¿A qué jugará el Valencia de Voro? ¿Cómo te definirías?

Independientemente de los sistemas, que por cierto siempre he jugado en defensa de tres de central derecho, pero es la primera vez que juego con defensa de tres, lo que de verdad te marca es la parte de atrás. Lo que buscamos es que en función de las características buscamos darle al equipo las mejores opciones para atacar y defender. Si no disponemos jugadores de banda que tengan proyección ofensiva y sepan defender, entonces no puedes jugar con este sistema. Todos los sistemas son válidos. Muchos equipos están jugando con tres centrales, cada vez más equipos y es una variante que tenemos que tener ahí.

¿Le apetece seguir al Voro entrenador de cara al futuro?

No. Yo no había visto ningún entrenamiento, el lunes fue la primera vez, con el staff intentamos dar soluciones al equipo, para mí cambian las funciones de la noche a la mañana, pero son de entrenador para estos cuatro partidos, nada más.

El Sevilla está a 32 puntos y quiere romper la hegemonía de los grandes como fue siempre el Valencia. ¿Qué piensa Voro de este cambio de roles?

Históricamente el Valencia ha tenido momentos que ha sido el equipo que ha ganado la liga recientemente y es verdad que siempre hemos estado en ser el tercer equipo junto a Barcelona y Madrid, ahora es la hegemonía del Atlético y en algunos momentos del Sevilla. El Valencia es un club de mucha axigencia y la idea es luchar por posiciones europeas todos los años. El Sevilla está haciendo las cosas bien y el reto ahora es competir con ellos, pero ahora por la situación que estamos es inviable, pero haciendo las cosas bien y tomando buenas decisiones crecer. Sé que no es fácil, ni se consigue de la noche a la mañana. El Atlético está muy sólido ahí, el Sevilla está haciendo las cosas muy bien. ¿Nuestro espejo? Sí, pero el camino no es fácil pero ese tiene que ser el camino por la exigencia que es el Valencia.