"Nos vamos jodidos porque queríamos darnos una alegría"

Carlos Soler ha sido el encargado de hablar al final de la derrota contra el Sevilla en Movistar LaLiga. El valencianista ha mostrado su decepción tras caer en un partido en el que el equipo de Voro estuvo serio sobre el Sánchez Pizjuán.



El punto daba la salvación matemática. Ahora pendientes de otros resultados, ¿no?

"Ha sido una pena, es verdad que ellos han tenido el control del partido, sabíamos que tienen jugadores que la tocan y la mueven muy bien, es un equipo muy ordenado que está haciendo una liga extraordinaria y ha estado hasta el final en la lucha por el título y en la segunda parte, Gabi (Paulista) por esa acción que no sé si ha sido falta, Gabi la ha pedido, pero con un desajuste nos han hecho el gol, con el 1-0 hemos tenido acercamientos, hemos estado cerca del gol con jugadas claras, pero no hemos podido sacar un punto de aquí. Nos vamos jodidos, pero el trabajo ha sido bueno y ha faltado ese gol"

¿Qué ha faltado?

"De hecho con el 0-0 hemos tenido algún contraataque, sabíamos que iban a tener el balon y les podíamos hacer daño, pero no hemos sabido definir, no hemos conseguido el gol, nos han hecho el 1-0 y hemos ido a remolque toda la seguda parte, ha sido difícil, pero me quedo con el trabajo del equipo, es cierto que veníamos con la ilusión de sumar los tres punto porque está siendo una temporada complicada y hubiera sido una alegría ganar para nosotros y para la afición que lo está pasando mal como el grupo, pero pensando ya en el partido del fin de semana contra el Eibar".

¿Qué le pedíais al árbitro en el gol?

"Gabriel se ha quedado en la esquina, no he visto la jugada, han estado revisando la jugada, no sé si la falta o el fuera de juego, pero al final ha sido gol y no puedo decir más"

Ahora quedan dos jornadas en una temporada muy complicada.

"Queríamos después de la victoria contra el Valladolid darnos una alegría en el vestuario y a la afición en este año tan complicado, pero no ha podido ser, vamos a pensar en el partido del domingo y a intentar cerrar la temporada lo mejor que podamos"