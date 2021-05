Libertad VCF responde a Anil Murthy

La asociación Libertad VCF ha respondido de manera pública y a través de un comunicado a las palabras del presidente del Valencia CF, Anil Murthy, sobre la manifestación que tuvo lugar el pasado sábado contra Peter Lim y Meriton por su gestión al frente del conjunto de Mestalla. Este es el comunicado íntegro de Libertad VCF:

"Señor Anil Murthy:

Cualquier valencianista que conozca en detalle el desempeño de sus funciones como presidente del Valencia C.F. apreciará que usted no es precisamente un dechado de virtudes profesionales, necesarias en el cargo que coyunturalmente (y para deshonra del valencianismo) ocupa desde 2017.

Pero no trate de engañarnos (más), porque nos consta que sí cuenta usted con la capacidad necesaria para leer y entender un texto en castellano, ¿verdad?

Pues desde nuestra asociación le rogamos algo sencillo, incluso para usted:

Señor Anil Murthy, haga el favor de leer el cartel de la manifestación que más de 7.000 valencianistas, de forma ejemplar y cívica, secundaron por las calles de nuestra ciudad el pasado sábado 8 de mayo. El lema que ilustraba el cartel no admite lugar a equívocos: 'Manifestación por la liberación del Valencia C.F.'.

Incluso usted debería poder entenderlo sin demasiado esfuerzo.

Declaraba usted este miércoles que los aficionados se habían manifestado 'para demostrar su frustración por esta temporada'. Es otra de las decenas de falsedades que han salido de su boca en los últimos cuatro años.

El sábado no nos manifestamos por el desempeño deportivo. No nos manifestamos por un mal resultado, ni por una mala temporada. No nos manifestamos por el cese del entrenador (aunque algún medio nacional algo despistado lo dijera). No nos manifestamos tampoco por su nula planificación deportiva, ni porque ustedes hayan logrado la dudosa hazaña de descender dos categorías al filial.

Escuche bien lo que le decimos: ni tan siquiera nos manifestamos por las obscenas declaraciones de su señor y amo, Peter Lim. Unas vergonzantes declaraciones en un periódico de alcance mundial que hieren no sólo al aficionado valencianista sino a todas las instituciones que velan por este deporte. Declaraciones dignas de un moderno señor feudal sin valores ni escrúpulos. No.

La realidad es que nos manifestamos para alzar la voz y revelar con claridad a mentes obtusas, como la suya y la de Peter Lim, que ustedes no han comprado el Valencia C.F. S.A.D.: ustedes tan sólo son los máximos accionistas.

Nos manifestamos para recordarnos a nosotros mismos, los valencianistas, que el club tiene 102 años de historia gracias a los aficionados de corazón que lo trajeron hasta aquí. Y que es tarea nuestra, de los valencianistas, liberarlo de los personajes sin escrúpulos que lo parasitan, con nuestro esfuerzo y lucha.

Nos manifestamos para mostrarles a las autoridades locales que la horrenda gestión que ustedes están haciendo con un club centenario ha llegado a su fin.

Nos manifestamos para mostrarle a la comunidad de futbol internacional que ustedes son una enfermedad en el deporte. Y que se impone un cambio de modelo de la sociedad anónima deportiva basado en el 50+1 ya instaurado en otros países.

Nos manifestamos, en definitiva, para hacer saber a todo el mundo, y principalmente a Peter Lim, que NO LE QUEREMOS AQUÍ.

Ustedes son personas non gratas para el valencianismo y por tanto para el Valencia C.F., porque el Valencia C.F. radica en el corazón de cada aficionado y no en el papel de unas acciones. Así que, si es mínimamente inteligente, comenzará a articular su salida de una sociedad en la que solo aspirará a ocupar las páginas negras de su historia. Para su deshonra y penitencia.

El valencianismo clama y clamará que se vayan. Ayer, hoy y siempre.

Nos costará, pero el Valencia C.F. volverá a ser de quien realmente lo quiere, su afición".

#espiritu8M

#libertadvcf