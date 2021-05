Primeras declaraciones de Anil Murthy tras la manifestación

Más de 6.000 personas se dieron cita en las inmediaciones del estadio de Mestalla para protestar contra la gestión de Meriton Holdings y contra su máximo accionista, Peter Lim. Este miércoles, cuatro días después de lo sucedido, Anil Murthy ha realizado sus primeras declaraciones sobre la marcha valencianista.

El presidente del Valencia CF fue cuestionado por À Punt y no se mostró sorprendido por lo ocurrido. "No me sorprendió, hay muchos valencianistas y mucha gente que quiere demostrar sus sentimientos y su frustración con la temporada", afirmó.

"Todo el año hay muchas críticas, pero yo lo que saco en positivo de esto es que la gente está preparada para salir y demostrar su preocupación. De esto se tiene que sacar algo positivo", concluyó al respecto el dirigente nacido en Singapur.