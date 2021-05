Cutrone se va sin pisar Mestalla

Parece una broma de mal gusto para Patrick Cutrone, pero el internacional italiano acabará su cesión en el Valencia el 30 de junio de 2021 sin haber jugado en Mestalla. El delantero regresará a su club de propiedad, el Wolverhampton de Nuno Espírito Santo, sin haber disputado ningún minuto en la que tenía que ser su nueva casa. 'Cutro' no ha disfrutado de ninguna oportunidad en el viejo coliseo desde que llegó al club en el mercado de invierno hace tres meses y medio. Ni sin público ni con público. Por increíble que parezca, Cutrone se irá del Valencia sin pisar Mestalla.

El delantero se ha quedado fuera de la convocatoria por tercer partido consecutivo. El italiano ha sido descartado por Voro sistemáticamente desde que asumió por séptima vez la responsabilidad del banquillo. Tres partidos, tres descates. Patrick no entró en la lista contra el Valladolid, no viajó a Sevilla y no tendrá la oportunidad de jugar delante de la afición contra el Eibar en el último partido local de la temporada. El futbolista tenía muchas esperanzas depositadas en el cambio de entrenador. La destitución de Javi Gracia y la llegada de Voro le abría un escenario más favorable para ser más protagonista y, de esta forma, cerrar la cesión con un sabor mejor de boca. Sin embargo, su situación, lejos de mejorar, ha empeorado. Cutrone ha pasado del banquillo a la grada.

Voro sigue manteniendo que la única razón para dejarlo fuera de la lista es que tiene que «elegir»: «No pasa nada son decisiones técnicas, estamos jugando con una referencia arriba», explicaba el técnico este sábado en rueda de prensa. La realidad es que Cutrone es el último en la rotación de delanteros por detrás de Maxi Gómez, Gonçalo Guedes, Kevin Gameiro y Manu Vallejo. El italiano es uno de los únicos 4 jugadores que Voro aún no ha utilizado junto a Jaume Domènech, Eliaquim Mangala y Álex Blanco. «Buscamos lo mejor para cada partido. Esta semana con un partido en el medio valoramos los esfuerzos, pero siempre con el objetivo de competir bien en cada partido. Son cuatro futbolistas que no han participado, no nos hemos planteado nada. La semana que viene será larga y valoraremos qué habrá que hacer para ir a Huesca a por los 3 puntos», explicaba Voro al respecto.



Pensando en Italia

Cutrone vive un calvario desde que aterrizó en el Valencia a finales de enero. Nunca ha debutado en Mestalla, pero es que tampoco nunca fue titular. Solo ha disputado 101 minutos repartidos en 7 partidos: Athletic (25'), Madrid (7'), Getafe (9'), Levante (14'), Cádiz (1'), Betis (23') y Osasuna (22'). Para colmo, casi siempre por detrás del marcador y en minutos de la basura. Huesca es su última oportunidad. La intención inicial del jugador era quedarse en el Valencia en la 21/22 con el objetivo de asentarse y relanzar su carrera. De momento, de lo único que tiene ganas es de acabar LaLiga y concentrarse con su selección de Italia (es capitán) para la fase final del Europeo Sub-21 que arranca el 31 de mayo. Su último mensaje en redes fue una declaración de intenciones: foto con Italia y reloj de arena... Es comprensible.