"Necesitamos a la afición para completar el círculo"

Salvador González Voro, entrenador del Valencia CF, ha desvelado que el italiano Patrick Cutrone se ha quedado fuera de la lista de convocados para el partido de este domingo frente al Eibar (18:30, Mestalla). Este es el cuarto partido de Cutrone sin entrar en los planes técnicos, el tercero con Voro. Esta vez, además, le acompaña el joven Yunus Musah. Ambos son las únicas bajas en la lista de un partido en el que el Valencia no se juega más que el honor de sumar los máximos puntos posibles tras una temporada "difícil" en palabras del exjugador de l'Alcúdia. El entrenador, por otro lado, apuesta para el futuro, más que por "un líder", por un técnico capaz de sacar el máximo rendimiento a la plantilla y con una idea de juego clara. "El liderazgo se construye con resultados", apostilla Voro, que se congratula por la vuelta de los aficionados a Mestalla por primera vez desde que la pandemia lo impidió en marzo de 2020.

A continuación la rueda de prensa íntegra del exfutbolista del Valencia CF:



Valoración del regreso de 5000 espectadores a Mestalla

Es una gran noticia, estamos encantados de que la afición vuelva a Mestalla. De tener a nuestra gente ahí y esto sea el principio de una normalidad potente para la nueva temporada. El fútbol es pasión y sentimiento y se necesita de los aficionados para completar el círculo con relación al fútbol que teníamos antes. Ha sido mucho tiempo sin ellos, y era una noticia muy esperada.

Hay quien dice que el hecho de que no puedan volver en todos los estadios es adulterar la competición...

Puede ser, en nuestro caso serán 5000. Son partidos donde el Eibar sabe que tiene que venir a por los puntos. Para nosotros es un plus tener a tu gente. Los que toman las decisiones son otros, y las decisiones son estas, tampoco pienso que sea tan determinante. Al final los que juegan son los jugadores.

¿Para hacer el once, le condicionará el hecho de que hay jugadores, como Guedes, Gayà o Cillessen, que pueden ir a Eurocopa, aparte de que podrían salir vendidos? Quizá, una lesión en estos partidos sería un problema en esos dos sentidos.

No me va a condicionar, es un aspecto que no tenemos en cuenta. El futbolista quiere competir hasta el final. Hacemos la alienación pensando en el partido y el rival. Habrá algún cambio porque jugamos el miércoles, pero la idea es competir con lo mejor que podamos, para plantear un partido difícil al Eibar y tener las máximas opciones de ganar.

Es más difícil motivar a su equipo cuando enfrente llega un rival que se juega la vida en Primera como el Eibar.

Nuestra línea es la misma. Dijimos que contra el Valladolid era vital, eso nos liberaba de la responsabilidad y nervios. A partir de ahí, seguir creciendo. En Sevilla se estuvo bien, y ordenados, y el objetivo es seguir creciendo igual, nuestro reto es ganar delante de nuestra afición. Es lo que hablamos. Vemos que algunos equipos caen sin jugarse nada, nosotros no podemos caer porque venimos de una temporada difícil y hay que sumar los máximos puntos posibles. No hay objetivo, pero nos jugamos el sumar puntos, mejorar la clasificación y demostrarnos que podemos competir a nosotros mismos, aunque no nos juguemos nada en otro terreno.

¿Cómo está Thierry Correia después de tenerse que ir del Pizjuán con un fuerte golpe en el costado?

Lo veo bien, se llevó un golpe. Es un jugador que despliega unas enormes cualidades físicas importantes y el equipo lo agradece porque tenemos profundidad en las bandas. Está bien, ilusionada en competir y ayudar mañana a ganar el partido. Está bien.

Ha utilizado 21 jugadores en dos partidos, solo quedan cuatro: Cutrone, Álex Blanco, Mangala y Juame Domènech...¿Alguno de ellos tendrá la oportunidad en estos dos partidos? ¿Por cierto, qué pasa con Cutrone?

No pasa nada son decisiones técnicas, estamos jugando con una referencia arriba. Tenemos que mirar... Hay jugadores que no han participado, no sabía cuántos. Buscamos lo mejor para cada partido. Esta semana con un partido en el medio valoramos los esfuerzos, pero siempre con el objetivo de competir bien en cada partido. Son 4 que no han participado, no nos hemos planteado nada. Nos centramos en el mañana, la otra semana será larga y valoraremos qué habrá que hacer para ir a Hueca a por los puntos.

Como hombre de fútbol, ¿cuál cree que es perfil de entrenador que necesita esta plantilla? El presidente ha hablado de "un líder".

Como persona de fútbol, no como entrenador, que aporte una idea clara de juego, en función de los jugadores que haya. El liderazgo se consigue con resultados, se es líder cuando están cuando no se es menos líder. Como persona de fútbol, diría que un entrenador que sepa sacar máximo rendimiento a la plantilla y una idea colectiva de lo que quiera. Si nos vamos a los extremos de lo futbolístico, puede ser un Quique Setién, ofensivo y de tener pelota, o como mi amigo Álvaro Cervera, que renuncia a la posesión y está sacando mucho rendimiento de otra forma. Todo es lícito.

En 2017 fue Voro el primero que confió en Carlos Soler. El otro día fue capitán en Sevilla, ¿qué futuro le augura?

Lo que le ha ocurrido a Carlos Soler se lo ha ganado él. Carlos es un chico muy inteligente y un trabajador brutal. Tendrá más capacidad de crecimiento. En temporadas difíciles todos bajan su rendimiento, pero Carlos es un jugador con capacidad de hacer esfuerzos físicos, con inteligencia de juego... El otro día fue capitán, me alegro por él, está muy centrado y va a ser aún un mejor jugador. Todo el mundo tiene crecimiento en esas edades. Estamos muy contentos con el suyo. El hecho de que sea capitán, valenciano, que haya renovado y tenga años por delante con el Valencia, es importante. Va a ser importante para la entidad en el futuro