"Es una alegría sumar goles con el Valencia CF"

Carlos Soler, autor de 11 goles y ocho asistencias, ha mostrado su felicidad por la victoria contra el Eibar (4-1) con dos goles suyos y, en especial, por el regreso de los aficionados a Mestalla 14 meses después. "Al final que la afición vuelva y disfrute es bueno para todos. Para el fútbol en general, ojalá que la temporada que viene se pueda llenar el estadio", comentó en los micrófonos de Movistar +.

11 goles y ocho asistencias

Hay que estar ahí para hacer goles. Me propuse mejorar mis números de temporadas anteriores, que habían sido flojos en cuanto a goles. Ha sido una temporada complicada para el club, para los jugadores, la afición... Es una alegría sumar goles y victorias con el Valencia CF, que es el club que me lo ha dado todo. Estoy muy contento por eso

Temporada para el olvido

Nosotros nos dedicamos a jugar en el césped, a intentar que la afición disfrute. Ahora, sobre todo, intentaremos ganar el último partido y desconectar porque ha sido una temporada muy dura para la cabeza, para todos... necesitamos desconectar y volver con más fuerza.

¿Qué esperar del Valencia de la próxima temporada?

De aquí a tres meses no te puedo decir qué le espera al Valencia CF, pero los jugadores nos vamos a dejar todo para que esta temporada se quede en el olvido. Ha sido un año muy complicado, la posición en la que estamos no la esperábamos y no la queríamos. Nos tenemos que dedicar los jugadores a jugar y hablar de fútbol, y ya está.