"La gente está enfadada y está en su derecho de opinar"

El Valencia CF se ha impuesto con más facilidad de la prevista a un Eibar que ya es nuevo equipo de Segunda. El técnico fue cuestionado sobre ello, pero también por las protestas de la afición.

Dos partidos como local y siete goles. ¿Cómo lo has hecho?

Hemos planteado el partido sabiendo las características del rival, que te aprieta y te reduce muchos las distancias. El espacio estaba en la espalda, lo hemos interpretado bien, nos hemos puesto por delante, hemos tenido un porcentaje alto de efectividad, luego nos han marcado y nos entrado las dudas porque no teníamos la pelota, pero es verdad que a la espalda hemos aprovechado los espacios.

¿Cómo se ha sentado el equipo? La afición ha protestado contra la propiedad.

El equipo ha agradecido que haya asistido el público en una tarde de calor y con las medidas de la pandemia, con acceder antes al estadio, es de agradecer que hayan asistido. El público es soberano y tiene derecho a opinar libremente lo que considere oportuno. Nosotros desde nuestra parcela lo que queríamos era hacer un gran partido, que el público viera una victoria de su equipo y personalmente nuestro crecimiento. Contra el Valladolid ganamos pero se vio el nerviosismo, pero el equipo ha ido creciendo. En Sevilla hicimos un partido completo. Nuestro camino era crecer y así ocurrirá hasta el final.

¿Entiende que haya gente que piense que había equipo para más?

La realidad que tenemos es esta, al final el fútbol es complicado, la temporada ha sido difícil, nunca se sabe calibrar una plantilla para una posición determinada, pueden pasar muchas cosas. Lo que yo opino, en estos tres partidos, es que nos hemos marcado que el equipo mejore y hoy ha sido un paso más y así seguiremos hasta el final, que queda una semana.

¿Crees que la propiedad tiene que escuchar a su afición?

El público ha tenido una temporada muy difícil, veníamos de otra anterior difícil y mala, este año también, la gente es libre de manifestarse después de tanto tiempo sin asistir al campo y nosotros lo respetamos. Las cosas se intentan hacer lo mejor posible, pero yo no estoy en la toma de decisiones, todos queremos lo mejor para el equipo y los resultados es la mejor medicina para curarlo todo y hasta el domingo que viene a seguir en este trabajo.

Solo se han vendido 2.500 entradas. ¿Qué explicación le encuentras?

La gente está enfadada por la temporada y la situación y está en su derecho de su asistir y opinar lo que considere oportuno, nosotros lo respetamos y entendemos que estén enfadados.

¿Estamos viendo la mejor versión de Carlos Soler y Guedes. Has acercado a Soler al área rival.

Hay algunos jugadores que están ofreciendo un mayor rendimiento, pero yo tengo que destacar el sacrifricio del equipo. Todo el mundo está trabajando bien con mucha profesionalidad y no es fácil. Que yo lo he vivido. Guedes está en una gran momento de forma, pero no es nuevo, ya lleva dos meses que estamos viendo su mejor versión, está con confianza y es una satisfacción porque es un jugador diferencial. Soler es un jugador joven, muy inteligente, tiene capacidad de creer y es un jugador con llegada al área porque es potente, está creciendo, es un refente del equipo y se lo están ganando ellos, nosotros solo los colocamos donde más pueden ayudar al equipo.