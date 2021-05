"Ya son dos meses que estoy bien"

Gonçalo Guedes, bigoleador en la victoria del Valencia CF sobre el Eibar (4-1), destacó el "gran partido" del equipo y apuntó que con el público en las gradas de Mestalla sintió que todo volvía "un poco a la normalidad". Además, el '7' dijo estar feliz por la regularidad encontrada en la parte final de la temporada. "Trabajé mucho para estar bien. No tuve continuidad buena desde hace mucho, ya son dos meses o más que sí, no sé bien... Las buenas actuaciones me ponen feliz cuando ayudan a ganar al equipo, si no es así de qué te vale... Hoy estoy más contento porque hice un buen partido y el equipo ganó", indicó en los micrófonos de VCF Ràdio.

Estas fueron otras de las respuestas del atacante portugués:

Victoria 4-1 sobre el Eibar

Fue un gran partido para la afición del Valencia, lo merecía. Demostramos que tenemos calidad y que la afición claramente ayuda.

Celebración de dos goles

Sentí un poco volver a la normalidad. A los jugadores nos gusta tener presión, ir a festejar con la gente... Jugamos para ellos. Para mí, es un enorme orgullo tener el público en el campo, es a lo que estamos acostumbrados. Esperemos que todo vuelva, poco a poco, a la normalidad

Diferencia y ayuda de la afición desde el calentamiento

Es bueno escuchar a la gente ayudando, hicimos nuestro trabajo para ellos. No tiene sentido jugar sin público. La pandemia lo hizo posible y lo aguantamos, pero confiemos en la vuelta a la normalidad pronto