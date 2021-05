"El tiempo de Peter Lim en el Valencia CF se ha acabado"

Como estaba previsto, la plataforma de Torino a Mestalla ha mantenido una reunión en la mañana de este lunes con Arcadi España, conseller de Territorio de la Generalitat Valenciana y al término de la misma, Juan Martín ha Queralt se ha mostrado contento la respuesta recibida por parte de la Generalitat y ha sido muy taxativo con el futuro de Peter Lim como máximo accionista del Valencia CF. Queralt ha hecho público que el Arcadi España, la Generalitat, no tiene intención alguna de conceder una prórroga de la ATE al Valencia CF. Horas antes dijo lo mismo Sandra Gómez, vicealcaldesa de València.

Estas son las palabras de Juan Martín Queralt: "Hemos tenido una reunión con el conseller Arcadi España, con una de las direcciones generales encargada de resolver el problema de la ATE. Y hemos podido constatar que desde el punto de vista teórico hay pleno acuerdo con las posiciones que hemos mantenido, de manera que se confirma que tanto las declaraciones de Sandra Gómez de esta mañana van en la misma línea de lo que nos ha dicho el conseller y los servicios jurídicos. Esto pone de manifiesto una cosa, lo que hemos dicho ya todos, que la época de Lim ha llegado a su final. Todo tiene su momento y su hora, y él la ha tenido y en este momento empieza a dejar de tenerla. En segunda lugar, posiblemente el procedimiento sea bastante rápido y en consecuencia aquello por lo que hemos luchado en pocos meses pueda llegar a tener una forma muy distinta a la que tiene en estos momentos. En tercer lugar, y por último, yo creo que todos vamos de la mano, de manera que eso puede hacer que las cosas se resuelvan con mayor claridad y celeridad de la que en un momento habíamos pensado".

Por su parte, Pablo Delgado, el abogado de la plataforma de Torino a Mestalla asegura que ahora toca "iniciar un expediente para ponerlo administrativamente donde toca, que es la declaración de incumplimiento de la ATE, la caducidad y la adopción de medidas por parte de la administración para que se lleve a cabo la resolución, que no es otra que exigir a Meriton que construya el pabellón polideportivo, que construya el estadio. Si no lo hace él con su propia financiación, se lo exigirá la administración pública, de tal forma que acabe pudiendo embargar sus cuentas si no cumple, como ocurre con cualquier ciudadano. En España somos muy serios y si no se cumple la ley y es lógico que la Generalitat y el Ayuntamiento le exijan al propietario del Valencia CF que la cumpla".

Queralt: "En el ánimo de la administración pública no está hablar de prórroga de la ATE. El tiempo de las prórrogas ya pasó. Sandra Gómez ha dado todas las posibilidades desde el punto de vista teórico, pero ni en su ánimo, ni en el ánimo de la consellería ni por supuesto en el ánimo de Torino a Mestalla tiene cabida la prórroga. No es más que una posibilidad teórica que no tiene ningún elemento a favor".

"Legalmente la prórroga no es posible", ha añadido Pablo Delgado, "la ley limita mucho las condiciones para que un contrato de estas características sea prrorogable. Desde el incumplimiento no se puede dar la prórroga, la prórroga es un elemento que, cuando el administrado cumple, se pide una extensión del contrato. Esta mañana ha quedado absolutamente cerrada cualquier posibilidad de una prórroga administrativa".