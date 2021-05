El fracaso de Meriton en la vuelta de los aficionados

El fin de semana los aficionados al fútbol profesional pudieron volver a los estadios de manera controlada, una vez que el Gobierno autorizó a los clubes completar hasta el 30 % de su aforo, con un límite de 5.000 espectadores, en las zonas con menor incidencia de la pandemia: Baleares, Comunidad Valenciana, Galicia y la Comunidad de Murcia. El balance, conocida la asistencia a los estadios que abrieron sus puertas al público (Anxo Carro de Lugo, Son Moix, Castalia, La Cerámica y Mestalla), es que únicamente el Valencia desperdició un elevado número de billetes en el regreso al fútbol 444 días después. De un total de cerca de 19.000 entradas, algo más de 16.000 personas disfrutaron en España del deporte rey en vivo respetando la distancia social y el uso de la mascarilla.

En Vila-real se repartieron 2.000 billetes entre los socios que viajarán a la final europea de Gdansk, y otros 3.000 fueron para los siguientes en orden de solicitud. La afición amarilla completó el cupo, y 1500 demandas se quedaron sin poder atenderse. Hace unos días, el Villarreal comunicó que sus 17.000 abonados, al no haber podido asistir esta campaña, no tendrán que pagar por el abono 2021/22.

Mientras tanto, en Castalia, los 2640 abonados agraciados -LaLiga no permitió más espectadores- también acudieron al Castellón-Ponferradina. Igual que en Mallorca con 4.086 abonados beneficiados en un sorteo para entrar en Son Moix. En Lugo el aforo se redujo a 2100 personas, acudiendo alrededor de 1.900 abonados sin coste.

El Valencia CF, que fue el único que cobró por las entradas, no logró vender más que 2.689 de un total de 5.000. Desde el club se alega que se cobró entre 15-60 euros porque en verano no hubo campaña de abonos. Es decir, «se renovó la condición de abonados pero sin coste, advirtiéndose que, si volvía el fútbol esta temporada, se cobraría con prioridad para los abonados del grupo 1 y 2 (descuento del 50 %)». Lo cierto es que en València el 46 % de las entradas no tuvo uso, a diferencia de lo sucedido con los demás clubes.

Este próximo fin de semana el Levante tampoco cobrará a sus abonados y el Elche dará preferencia sin coste a sus 2.000 y las otras 3.000 saldrán a la venta.