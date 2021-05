Miguel cede su trono a Thierry Correia

Miguel Brito, lateral derecho portugués que militó en el Valencia CF entre 2005 y 2012, tiene confianza en su compatriota y también lateral derecho Thierry Correia. El exfutbolista, que actualmente se dedica a asesorar a jóvenes talentos, cree que el luso va a ir de menos a más y está convencido de que todavía va a darle «mucho» al Valencia CF. «De los partidos que he visto le veo una progresión muy buena por su parte. Ha mejorado muchos aspectos y eso tiene que ver con el trabajo que haces. Ha salido de Portugal, de una liga no tan fuerte como LaLiga, y creo que le costó un poco al principio, pero ahora está en un buen momento. Es un jugador que puede tener mucho más aún para darle al Valencia CF».

Miguel también se alegra de que su paísano Gonçalo Guedes vuelva a macar la diferencia en el Valencia como en su etapa a las órdenes de Marcelino García Toral. «Está respondiendo muy bien, ha tenido mala suerte con las lesiones, que no le han ayudado mucho. Es un jugador que puede marcar la diferencia, es joven y puede aportar mucho. Creo que cuando no ha estado disponible el Valencia CF ha notado su ausencia», apuntaba el exjugador.

El exjugador del Valencia, campeón de la Copa en 2008, lleva al club grabado a fuego en su corazón. Recientemente coincidió con el equipo en un hotel de concentración y no pudo evitar la tentación de recordar su época como jugador del Valencia. «He dicho a mis amigos que íbamos a salir de aquí del hotel a las 12:00, pero les he pedido que nos quedáramos un poco más, así podía hablar con gente que hace tiempo que no veía como Chemanu, Iván (utilleros), Voro€ Gente con la que coincidí a lo largo de mi etapa en el Valencia CF y con la que es siempre agradable reencontrarse», recordaba.

Por último, Miguel aseguró que el Valencia CF es y será su equipo de España y que espera volver a la ciudad después de haber pasado un año sin viajar. «Desde que llegué disfruté mucho de mi etapa en el Valencia CF y hoy puedo decir que el Valencia CF es mi equipo en España. Con esto de la pandemia llevo casi dos años sin ir a Valencia, pero creo que en breve iré», dijo.