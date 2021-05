La respuesta de Bordalás cuando le preguntan por el Valencia CF

Es un secreto a voces que José Bordalás no seguirá en el Getafe el próximo curso. El técnico valenciano, eso sí, puede presumir de tener una trayectoria "sobresaliente" en el equipo madrileño. Lo cogió mirando de reojo a Segunda División B, lo ascendió a Primera e incluso lo paseó por Europa con una histórica clasificación para la Europa League. Pero los proyectos tiene fecha límite y el suyo con el Getafe parece estar llegando a su final. Esta temporada ya no ha sido tan redonda y el equipo ha sufrido más de la cuenta para sellar, una jornada antes de finalizar, la salvación.

En este contexto entra el Valencia CF. En Mestalla se busca entrenador para la 21/22 y el nombre Bordalás entra en muchas quinielas. Es un técnico que podría estar entre los favoritos, pero también suenan otros como Diego Martínez (Granada CF). Cada uno, con su estilo, ha sido capaz de hacer grandes cosas con equipos 'modestos' y ahora podrían dar el salto a un banquillo como el del Valencia CF. En caso de Bordalás, su juego directo, rocoso y algo más 'duro' podría jugar a su favor para tomar las riendas de un equipo que, tras Javi Gracia, necesita un líder al frente.

Pues bien, José Bordalás visitó este lunes El Transistor de Onda Cero y allí habló de su futuro. Además de reconocer sus méritos en Getafe o de decir que "todos los entrenadores no son capaces de entrenar a Barça o Madrid", lo cual es una obviedad, Bordalás tuvo que 'esquivar' una pregunta relacionada con el Valencia CF por respeto al Getafe.

Cuando le cuestionaron sobre su futuro y Mestalla fue claro. "Queda una jornada, quiero acabar lo mejor posible y después nos sentaremos el presidente y yo y analizaremos todo con detalle. Ahora mismo mi mente solo está en acabar lo mejor posible", afirmó. De igual modo, también se refirió a la opción de abandonar el Getafe el curso pasado, algo que finalmente no ocurrió. ¿Podría ocurrir este año lo mismo? Quién sabe... Esto fue lo que dijo: "Cuando tomo una decisión la tomo con todas las consecuencias. Al final de cada temporada hay un escaparate se habla de fichajes pero tenía claro que quería continuar. Tomé esa decisión y fue la correcta y no me arrepiento de nada".