Ximo Puig habla tras el informe del Ayuntamiento para no renovar la ATE

Continúan las declaraciones de los diferentes representas de las instituciones política valencianas sobre la ATE del nuevo estadio del Valencia CF. Este martes ha sido el turno del presidente de la Generalitat, Ximo Puig tras las de la vicealcaldesa Sandra Gómez.



"Hay que continuar siempre actuando en función a la legalidad y lo que hemos dicho en todo momento es que cualquier entidad tiene que cumplir la legalidad y si el Ayuntamiento dice que no se dan las condiciones para la ampliación de la ATE, la Generalitat tanto en la Consellería de Economía como la Política Territorial lo estudiarán y se tomará la decisión adecuada a derecho. Yo confío en los funcionarios y confió en las decisiones políticas que toma el Consell, siempre desde el respeto es la única manera de avanzar, pero el respeto primero a la legalidad y a los compromisos adquiridos con la sociedad valenciana", ha explicado Ximo Puig sobre el anuncio del Ayuntamiento.

EL lunes Sandra Gómez defendió el informe del consistorio para pedir que no se prorrogue la ATE: "No hay una causa de fuerza mayor o inimputable al promotor que se pueda aducir para justificar sus incumplimientos. Las causas de demora son imputables al promotor y no procedería la prórroga".

Además desde el Ayuntamiento también han pedido en ese informe que han trasladado a la Generalitat que haya una doble garantía si finalmente se lleva a cabo la ATE. Ahora tal y como ha apuntado Ximo Puig serán las Consellerias las que estudien el caso.