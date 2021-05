Bordalás no esquiva las preguntas sobre el Valencia CF

El camino del Valencia CF y José Bordalás vuelve a entrelazarse... en una entrevista en Radio MARCA. El técnico del Getafe ha elogiado al club de Mestalla y esta vez no ha esquivado la pregunta. Sin embargo tampoco ha desvelado nada concreto sobre un hipotético futuro en el Valencia.

Bordalás sí que ha aprovechado la cuestión para ensalzar al Valencia CF como institución una vez más, eso sí no se ha mojado y ha tirado balones fuera sobre su contratación. "¿El Valencia? Eso os lo dejo a vosotros, yo no te puedo decir nada porque a día de hoy no hay nada, tengo contrato con el Getafe y estoy centrado. Sin duda que el Valencia es un gran equipo, un grandísimo club, histórico. No tenemos ninguna duda", respondió Bordalás.

El técnico alicantino está en la lista que maneja el Valencia CF para el banquillo de la temporada que viene, aunque no es el único. Pero Bordalás cumple la premisa principal que tiene el conjunto de Mestalla para su contratar a un nuevo entrenador: que sea un líder.

En este caso Bordalás personaliza un perfil acorde a lo que se busca y es que su experiencia en el Getafe estos últimos años demuestra el carácter que imprime a sus jugadores como se puede ver en esta charla previa a un partido en el vestuario azulón

Y es que el entrenador azulón sigue en su postura de esperar a terminar la temporada con el Getafe para hablar abiertamente de su siguiente paso: "Cuando acabe la temporada, como cada año, mi presidente y yo nos sentaremos, haremos un balance y tomaremos la mejor decisión. Estoy centrado en el Getafe, queda una jornada y no puedo hablar de otra cosa que no sea eso. Ha sido una temporada muy dura, he sufrido mucho por los chicos, por la afición y por el club".

No obstante el propio Bordalás ya ha insistido en más de una ocasión en las últimas semanas que las etapas se terminan, aunque esté centrado en ese último partido con el Getafe después de haber certificado la salvación: "Los entrenadores no vamos a estar toda la vida en un club. Se cumplen ciclos y etapas y se acaban, como se han acabado. Yo acabaré algún día en el Getafe y vendrá otro entrenador".

Así pues parece que la puerta queda entreabierta para una salida del Getafe. Bordalás termina su quinta temporada en el Coliseum, después de un ascenso a Primera y la histórica clasificación para la Europa League de la 2018/2019. Un exitoso bagaje que ha consolidado de nuevo a los azulones en la élite.

Para los lectores de SUPER Bordalás está muy bien considerado, ya que en una encuesta realizada en febrero de este año un 71% de los casi 3000 votantes prefirieron a José Bordalás por encima de Javi Gracia, pese a que la campaña del Getafe ha estado algo por debajo de las expectativas. ¿Será la elección final del Valencia CF?