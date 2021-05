Rafa Mir habla del Valencia CF

El exvalencianista y máximo goleador de la historia del Huesca en Primera División, Rafa Mir ha hablado este miércoles a tres días del partido que enfrentará al Valencia CF en El Alcoraz con la permanencia en juego. El delantero murciano, que interesa al Valencia CF para la próxima temporada tal y como desveló SUPER, no escondió el "cariño" que le tiene al club y la afición.

"El Valencia CF es un gran equipo, un gran club, les tengo mucho cariño de mi etapa allí. Es un partido superespecial para mí porque jugamos contra el equipo que me vio crecer, es un club al que le tengo mucho cariño y mucho respeto por ese club y esa afición, se juntan muchas emociones", dijo. Rafa, que leva 16 goles (13 en LaLiga y 3 en Copa), no cree que el Valencia vaya a ir relajado. "Al final el Valencia por ADN y por historia siempre es un equipo que va a competir todos los partidos. No creo que el Valencia venga relajado ni mucho menos, así que tendremos que dar nuestra mejor versión".



Final contra el Valencia

"La afrontamos con mucha ilusión y muchas ganas. Sabemos que dependemos de nosotros mismos: tenemos que ser conscientes de la situación, de lo que nos jugamos y creo que todo el mundo está mentalizado y tenemos muchas ganas de que llegue el partido ante el Valencia Podemos hacer historia para el club".

Derrota ante el Betis

Fue muy disputado y se decidió por temas arbitrales. Un empate hubiera sido lo más justo, pero así es el fútbo. Fue un penalti muy justito que lo que nos condenó a perder

Todo por la salvación

Tenemos que ser conscientes de lo que nos jugamos y estar mentalizados, jugar con nuestras armas que es lo que nos ha hecho llegar vivos hasta aquí. Si hace un par de meses nos llevan a decir esto, todos lo hubiéramos firmado. Lo tenemos en nuestra mano y el equipo está muy preparado para sacar el partido adelante.

Contra el Valencia

Depende de sí mismo

Hemos llegado vivos y eso tiene que hacer que demos lo mejor que tenemos. Al depender de nosotros mismos tenemos que mirarnos a nosotros, la actitud tiene que ser la que se merece este tipo de partido. Estamos en la recta correcta, estamos trabajando mucho y hemos sufrido durante todo el año para llegar a este partido.

16 goles esta temporada

Para mí lo más importante es que el equipo gane, no es un partido para centrarse en cosas individuales, sacar lo colectivo, estamos luchando todo el año por el objetivo y estamos en el camino correcto. Hemos dado la vuelta a una situación muy complicada, hacer una primera vuelta de doce puntos y llegar al último partido vivos y dependiendo de uno mismo, creo que no ha pasado en la historia.

El partido ideal

El partido ideal sería que el equipo se ponga por delante y consiga una ventaja amplia y podamos estar relajados, pero sinceramente no creo que vaya a ser así. El Valencia CF es un gran equipo, un gran club, les tengo mucho cariño de mi etapa allí y creo que va a ser un equipo muy disputado y espero que nos llevemos los tres puntos que es lo que todos queremos.

Partido especial contra el Valencia

Es un partido superespecial para mí porque jugamos contra el equipo que me vio crecer, es un club al que le tengo mucho cariño y mucho respeto por ese club y esa afición, se juntan muchas emociones y espero que todo termine de la mejor manera que es ganando y marchándonos a las vacaciones con la permanencia.

Se jugara sin público

Es una pena no poder despedirnos de la afición, creo que tenía que haber sido todo más unificado ycon el mismo criterio. Es una pena que no los hayamos podemos tener en toda la temporada y que haya otros equipos que sí que tienen esa ventaja. Pero somos conscientes del apoyo de los nuestros, aunque sea desde casa nos llega siempre y estamos muy agradecidos por el apoyo que nos dan.