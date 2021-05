Emotiva carta de Arias para celebrar el cumpleaños de Mestalla

Ricardo Arias, emblema del Valencia CF y ahora representante del club ante los medios, recordó el cumpleaños de Mestalla con una emotiva carta. "Feliz cumpleaños, viejo. Mestalla, el tempo", escribió en un tweet en el que además de compartir una imagen del campo añadía el escrito.



"Hoy te he pisado de nuevo y me has erizado la piel como el primer día que te conocí. Pero te sigo contemplando año tras año y me cuesta pensar que un día dejaremos de disfrutarte. Nos has regalado 98 años de tu vida sin quejarte, arropándonos contra la lluvia y el frío y engalanándote en las grandes citas. Esas citas en las que tú solo has ganado partidos... Gracias por acogernos, por cuidarnos y por seguir dándonos lo mejor de ti, para seguir disfrutando esas tardes de gloria. ¡Gracias viejo!