Arcadi España: "El documento presentado por el Valencia CF es flojo"

El proceso de la ATE del nuevo estadio del Valencia sigue avanzando y, de nuevo, los políticos se han manifestado sobre el procedimiento. Este viernes ha sido el turno de Arcadi España, Conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat de la Generalitat. El Conseller ha actualizado y explicado en qué punto está el procedimiento y ha valorado el documento presentado por el Valencia CF.

"Ahora tenemos un avance sustancial, que es el documento que ya ha registrado en la Generalitat el Ayuntamiento de València, donde es muy explícito sobre la situación y el punto de vista del Ayuntamiento, que es fundamental porque es partícipe junto a la Generalitat para tomar esa decisión", ha manifestado sobre el informe del Ayuntamiento y explica: "lo que estamos haciendo ahora es estudiar ese documento del Ayuntamiento de València a todos los niveles técnicos de la Generalitat y lo que queremos es resolverlo pronto y por supuesto, antes de que caduque definitivamente el plazo que tenía la propiedad del Valencia CF para cumplir la ATE. Tiene que ser en los próximos meses"

Arcadi España también ha opinado sobre los documentos que presentó el club a las instituciones públicas y lo ha hecho de forma negativa: "No hay una decisión tomada. Es verdad que ya lo he manifestado así en otras veces que el documento que presentó el Valencia CF a la Generalitat Valenciana y al Ayuntamiento me parece un documento... flojo. Me parece un documento flojo que no aporta las garantías suficientes, ni creo en la credibilidad sobre la voluntad de la propiedad de cumplir la ATE en los términos que están"

Sobre el aval que propuso Sandra Gómez como vicealcaldesa del Ayuntamiento ha asegurado que se encuentran también analizando el documento presentado y añade otra vía que estudian: "Sí, por supuesto. Barajaremos las opciones que se han puesto encima de la mesa; la opción del aval, otras opciones que también nos han hecho llegar como la ejecución subsidiaria. Todo eso se está estudiando en este momento por parte de los servicios técnicos. Yo siempre digo lo mismo tenemos que actuar con sangre fría y con la ley en la mano. Es fundamental en un problema como el que tenemos encima de la mesa, sobre todo para salvaguardar el interés de todos los aficionados y de toda la sociedad valenciana para en que se vuelva a hablar del Valencia CF solo en términos deportivos y no en términos urbanísticos".

Finalmente ha recordado que la pandemia de Covid-19 y el estado de alarma ha alargado el tiempo límite tras el estudio de los servicios jurídicos de la Generalitat: "Lo de las fechas es lo mismo que decíamos hay que cumplir estrictamente la legalidad. Había una fecha que estaba determinada en la ATE pero ha surgido un estado de alarma que supuso unos tres meses de suspensión de todos los plazos administrativos. Los servicios jurídicos de la Generalitat han estimado que esos tres meses son computables en este procedimiento y por lo tanto nos iríamos como plazo libre hasta mediados finales de agosto".