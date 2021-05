"Con Cutrone no hay nada raro, solo una decisión técnica"

Voro González, que cerrará este sábado en Huesca su séptima experiencia como entrenador interino del Valencia CF, deja claro que el equipo va a competir sin relajaciones para no adulterar de ningún modo la competición. Además, el técnico ha incidido en el interés del equipo de ascender posiciones, tal y como publica este viernes SUPER en su edición de papel. Los blanquinegros necesitan los tres puntos en tierras oscenses para evitar que esta sea la peor temporada del club en los últimos 25 años.

Esta es la rueda de prensa completa de Voro, que ha vuelto a dejar fuera de la lista de convocados por razón técnica al italiano Patrick Cutrone.

¿Cómo afronta la última jornada en Huesca?

Lo afrontamos como el resto de los partidos. En este último partido nos jugamos tres puntos, el poder escalar posiciones, seguir nuestra línea de crecimiento en cada partido, y en este caso concreto todo lo que significa lo que se juegan otros equipos en la competición. A nosotros nos hubiera gustado que se compitiera en caso de estar en una situación como la que están los equipos que se juegan el descenso. Por todo, esta semana no cambia en nada el trabajo ni la insistencia. Ellos se juegan la vida y nosotros tenemos que seguir por nuestro camino de competir bien.

¿Cuáles son las bajas?

No están Cristian, con molestias, y Jason, con el tobillo inflamado... Cutrone no está por decisión técnica.

¿Cuál es el balance que hace de la temporada?

La temporada ha sido mala en general, muy difícil. No me voy a extender en el porqué, no es mi cometido, Yo he estado por cuatro partidos. Lo más importante era ganar cuanto antes para no mirar a atrás. A partir de ahí, crecer en todos los partidos. Creo que nos hemos asentado, no hemos encajado más que un par de goles, dimos continuidad al sistema del día del Barcelona, con gente de banda y algunos matices. Era un sistema que no había utilizado antes, pero que nos ha dado alternativas en ataque, por fuera y por dentro, solidez y más consistencia. Hemos sabido leer los partidos y saber en dónde insistir a los rivales. Estamos contentos con los rendimientos de los jugadores y con el comportamiento en estos 20 días en los entrenamientos. No es la primera vez que las dinámicas no acaban igual que al inicio y surgen problemas en la parte final, pero en este caso estamos muy contentos con la actitud.

¿Cómo se va? ¿Espera que no le vuelvan a llamar?

Intento dar normalidad, esto es una responsabilidad para mí. Es difícil estar en esta situación, y la asumo para intentar ayudar. Espero que no ocurra más, será indicativo de que las cosas funcionan.

Yo soy 'patidor', me gusta tenerlo todo controlado... contra el Valladolid nos jugamos mucho, hubo días de ansiedad. Hubiera sido dramático, pero ganamos el primer partido y eso nos dio la posibilidad de crecer desde una situación más propicia.

Uno de los jugadores que cambió en el último partido, Kang In, podría marcharse del Valencia

Son decisiones de partido, inmediatas, que no atienden a otras cosas más que a un partido determinado. No hemos mirado situaciones de futuro de los jugadores, las decisiones se toman por criterio deportivo. No sé si renovará o no, no me alcanza, siempre nuestras decisiones han sido para buscar lo mejor para el equipo en un partido

¿Existe 'germanor' para intentar ayudar al Elche a quedarse en Primera?

Tengo amigos en Elx, pero también en Huesca. El camino más recto de la honestidad es hacer lo mismo que en los tres partidos anteriores. Además de parecerlo, tenemos que ser honrados. No consideramos que vamos a bajar a nadie, lo que pasé no será por nosotros. El camino es duro, nos gustaría que si nos jugásemos algo, los otros compitieran como profesionales

¿Qué opinión tiene de Pepe Bordalás?

No tengo ninguna información del club. No me ha consultado ni debe hacerlo. Las decisiones que tome el club serán en función de lo que mejor vea. Bordalás es un buen entrenador, ahí está su trabajo con el Getafe, al que llevó de Segunda a posiciones europeas, pero yo no estoy en la toma de decisiones.

Ahora que se marchan, ¿qué importancia tienen jugadores veteranos como Gameiro y Mangala en un vestuario joven como el del Valencia?

Este año el ambiente no ha sido mala en ningún momento, y eso es fundamental. Estamos satisfechos de cómo se ha terminado también. Nos jugamos el prestigio y seguir creciendo. Ha habido una buena conexión entre jóvenes y veteranos en la plantilla más allá de sus roles y de que todos quieren jugar. Hoy ha habido unas palabras de agradecimiento a los dos jugadores, Gameiro y Mangala, por su trabajo. Mangala y Kevin son dos veteranos, profesionales que no han creado ningún problema y se han portado fenomenal hasta el último momento. Por eso, les han dedicado unas palabras. Es bueno el ambiente y ha acabado bien.

¿Mantienen el reto de no acabar como el peor visitante de Primera?

Desconocía el dato. Esperemos ganar en Huesca, no por encadenar dos victorias fuera de casa, o por quedar delante del Levante, sino por competir y subir en la clasificación... El objetivo es seguir creciendo como profesionales hasta el último minuto.

¿Por qué se queda solo Cutrone fuera de la lista?

Tenemos que elegir, el equipo juega con una referencia, ya tenemos previstos los posibles cambios en el partido. Con Cutrone es una decisión técnica, no hay nada personal ni nada raro. Nos sabe muy mal, pero no hay nada más.

Si se lo pide, ¿pasará informes al nuevo entrenador?

Yo a partir del domingo vuelvo a mi posición, que no tiene ningún componente técnico. Si me pregunta, le daré mi opinión de lo que creo, sin más.