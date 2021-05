La respuesta de Cañizares a la 'clase magistral' de Albert Celades

Albert Celades ha sido el protagonista del último vídeo del canal The Coaches' Voice. En su sección, analizó la victoria del Valencia CF frente al Ajax en Ámsterdam. Tras esa 'clase magistral', algo similar a lo que ha hecho Santiago Cañizares en varias ocasiones, una tuitera quiso 'picarle' citándole con un mensaje: "Cañizares, yo de ti me preocupaba, este va a quitarte el puesto. Alma de youtuber y pico de diamante". El mítico portero se limitó a contestar con un ¿irónico? "no comment".